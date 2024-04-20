灣區汽油價再飆 每加侖貴全美2元

19日全美平均油價為每加侖 3.67美元，而加州為 5.45 美元，全美最高。（取自臉書）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據美國汽車協會（AAA）的最新數據，灣區 汽油價 格再次飆升，每加侖比加州 均價高20到30美分，比全美平均至少高出2美元。19日全美平均油價為每加侖3.67美元，而加州為 5.45 美元，全美最高。

美國汽車協會發言人格羅斯（Andrew Gross）說，汽油價格往往會在春季上漲，就像它們在秋季和冬季下跌一樣，通常是需求所致；隨著進入夏季，天氣變好，白天變長，汽油價格往往會隨著上路人數的增加而上漲。此外，春季也是汽油從冬季混合油轉向夏季混合油的季節，夏季混合油的提煉成本更高，但有助於保持空氣品質更清潔。

格羅斯指出，西海岸是許多人認為的石油孤島，因為它遠離德州、俄克拉荷馬州和墨西哥灣沿岸的主要石油生產中心以及那裡的大型煉油廠。在洛基山脈（Rockies）以西，建設輸油管道更具挑戰性，與落基山脈以東相比，更多的產品需要通過鐵路和卡車運輸，因而分銷成本也更高。

加州能源委員會（California Energy Commission）則表示，做為油價最大推動力的原油價格，今年比任何時候都要高。

灣區最近的煉油廠關閉，也對供求關係造成影響：2020 年，Marathon公司關閉了在灣區的煉油廠；去年，Phillips 66公司停止了兩處的原油加工，以集中精力供應可再生燃料。兩家公司都不生產汽油，使得該地區失去了安全網。

加州油價高的另一原因是汽油稅稅。美國能源聯盟（American Energy Alliance）指出，加州的汽油稅為每加侖 68美分，居全美之首，而全美平均為39美分。加州的碳排放總量管制與交易計畫及低碳燃料標準，也讓每加侖油再增加46美分。