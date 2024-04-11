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聯邦飲水新標準 加州多地不合格

編譯林思牧╱綜合報導
在加州約有2500萬人所用的自來水，含有簡稱為PFAS的致病毒素。圖為聖他克拉拉谷水利局。 (水利局官網)
在加州約有2500萬人所用的自來水，含有簡稱為PFAS的致病毒素。圖為聖他克拉拉谷水利局。 (水利局官網)

聯邦環保署（EPA）於10日(周三)宣布全國的飲水新標準，嚴格限制自來水中「永久化學物質」(forever chemicals)的含量，各地水利單位必須在五年內達標，預期水費會因而漲價，但國民的健康可獲得更好的保障。但依此聯邦標準，加州水質不合格。

全國有數千個水利單位的供水，永久化學物質含量超過這項新標準。在加州約有2500萬人所用的自來水，含有這些被簡稱為PFAS的致病毒素。PFAS包括全氟烷基物質(perfluoroalkyl substances)和多氟烷基物質(polyfluoroalkyl substances)。它們不會被分解，在環境、人類與動植物體內不斷累積，從北極的冰山到家庭的灰塵以及食物，世界各角落無一倖免，PFAS可能對人類造成許多疾病，包括癌症心臟病

PFAS過去是用來製造鐵氟龍(Teflon)、滅火泡沫、防鏽塗料等，在工業區、軍事基地、機場和垃圾場滲入土壤與水層，幾乎每個美國人都被這些化學物汙染到。

CalMatters對2023年的州政府水質資料分析以後，發現加州有214個水利單位的796個公共水井，水質不符合這項新標準，也就是超過一半不合格。

加州現有的水質標準不如聯邦的新標準嚴格，因此如果把聯邦的標準現在就採用，加州不合標準的水井數量會飆升255%。它們分布在橙縣、洛杉磯縣、聖荷西、佛利蒙、聖地牙哥等許多地方。

水利單位警告，消費者必須為新水質付出代價。如果PFAS含量過高，可以用加以處理、封閉汙染水井、採用輸入淨水(imported clean water)、把汙染水與淨水混和等方式達標。EPA估計每年做這些程序多需的費用是15億元，但水利工業所做的估計，成本會增加25億-32億元。

增加的成本，有些可從政府的贈款補貼，有些可從污染者的賠款支付，但消費者的荷包必然多少會遭殃。俄勒岡州大毒理學教授杜威特(Jamie DeWitt)指出，飲水中的PFAS理想含量是零。但以現有的科技和成本來考量，EPA所發布的新標準總比沒有標準好。

杜威特指出，這種成本今天或許看起來很巨大，但如果把人的一生的時段平均分攤，就不至於那麼嚇人。

加州 心臟病 癌症

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