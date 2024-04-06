私密景點／加州樂高樂園恐龍谷 180萬塊積木打造

Dino Valley總共用了180萬塊樂高積木。（取自Legoland網站）

加州樂高樂園 （Legoland）耗費兩年時間與180萬塊積木打造出的恐龍 谷（Dino Valley）3月22日起對外開放，想要暢玩全場，不妨考慮住在園區內的旅館裡，這樣就能比一般遊客還更早入場，玩到打烊才出來。

Legoland的總經理Kurt Stocks說，他們一直在構想什麼樣的設計才能取代原來的「Explorer Island」，但是不管提什麼組合給遊客票選，第一名永遠是恐龍，最後只好應觀眾要求打造Dino Valley。

Dino Valley包含三套主行程，分別是「Duplo Little Dino Trail」，「Explorer River Quest」與「Coastersaurus」，在「Dino Outpost」裡，小朋友也可以自己組合，或是挖恐龍化石。

用了12萬塊樂高積木做成的劍龍。（取自Legoland網站）

Duplo Little Dino Trail裡，一家人可以坐在四座吉普上沿著軌道前進，一覽周邊的史前風光。因為是特別針對學齡前小孩設計的，因此Legoland還推出針對2歲至12歲家長的「教戰守則」。

另一個閤家同歡的行程是Explorer River Quest，全家大小乘船遊河，兩邊都是五彩繽紛的史前恐龍。裡頭包括高5呎、長12呎，由12萬塊積木拼成的劍龍（Stegosaurus），就算牠藏身草叢也很難不被發現。

大小孩找刺激的則可以去搭Coastersaurus，穿過Dino Valley的雲霄飛車，可以看到1100磅重的腕龍（Brachiosaurus）與10呎高的副櫛龍（Parasaurolophus） scavenging for food.

另外，等著給遊客驚喜的還有高7呎與11呎的暴龍（T-rex）。7呎的那隻，可是花了五名菁英級大師共430小時才以4萬塊積木組裝完成；11呎的工時則是700小時，外加14萬塊積木。