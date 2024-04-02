散布仇恨言論傳單 州議員提修法開罰

針對猶太社區的仇恨言論傳單。（取自CBS報導）

加州 特定群體或社區遭到仇恨言論傳單騷擾的案件數量較2023年增加20%，部分甚至帶有死亡威脅字眼，造成居民恐懼。但礙於憲法第一修正案對言論自由的保障，警方對於傳單本身與散布傳單的行為無法開罰。

這類傳單多半針對種族、性向，但以往無法開罰的情況可能改變，因為州議員沃德（Chris Ward）已經提出Assembly Bill 3024的修正案，正式名稱為「Stop Hate Littering Act」，對於在私人土地上散發仇恨言論傳單，處以非法棄置物品的罰款，最高可達2萬5000元。

沃德說，這些仇恨傳單針對特定個人，且讓犯行的「懦夫」得以匿名逃避責罰，但新法通過後，他們將無法逃脫責任。議案預定4月於司法委員會開始審理。

Stop Hate Littering Act是否違反第一修正案的精神？McGeorge School of Law教授Leslie Jacobs認為不會，因為條文說得很清楚，是在私人土地上散發傳單、遂行恐嚇才會受罰，因此不受言論自由的保障。

社區居民接受CBS訪問時則樂觀其成。Jewish Federation of Sacramento的共同會長Robb Layne說，這正是他們需要的法律保護，這樣他們的社區才能安心過活，因為仇恨言論的傳單已經使得人心惶惶很長一陣子了，而且言論自由的價值不在於可以隨意威脅鄰人。