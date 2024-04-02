我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

散布仇恨言論傳單 州議員提修法開罰

編譯胡立宗／綜合報導
針對猶太社區的仇恨言論傳單。（取自CBS報導）
針對猶太社區的仇恨言論傳單。（取自CBS報導）

加州特定群體或社區遭到仇恨言論傳單騷擾的案件數量較2023年增加20%，部分甚至帶有死亡威脅字眼，造成居民恐懼。但礙於憲法第一修正案對言論自由的保障，警方對於傳單本身與散布傳單的行為無法開罰。

這類傳單多半針對種族、性向，但以往無法開罰的情況可能改變，因為州議員沃德（Chris Ward）已經提出Assembly Bill 3024的修正案，正式名稱為「Stop Hate Littering Act」，對於在私人土地上散發仇恨言論傳單，處以非法棄置物品的罰款，最高可達2萬5000元。

沃德說，這些仇恨傳單針對特定個人，且讓犯行的「懦夫」得以匿名逃避責罰，但新法通過後，他們將無法逃脫責任。議案預定4月於司法委員會開始審理。

Stop Hate Littering Act是否違反第一修正案的精神？McGeorge School of Law教授Leslie Jacobs認為不會，因為條文說得很清楚，是在私人土地上散發傳單、遂行恐嚇才會受罰，因此不受言論自由的保障。

社區居民接受CBS訪問時則樂觀其成。Jewish Federation of Sacramento的共同會長Robb Layne說，這正是他們需要的法律保護，這樣他們的社區才能安心過活，因為仇恨言論的傳單已經使得人心惶惶很長一陣子了，而且言論自由的價值不在於可以隨意威脅鄰人。

加州

上一則

速食最低薪生效 華人憂受波及

下一則

遺產規劃不只錢 別忘了無形資產

延伸閱讀

加州醫保7月新制 青少年心理問題可自行求醫

加州醫保7月新制 青少年心理問題可自行求醫
聯合國調查：臉書仇恨洛興雅言論 緬甸軍方背後搞鬼

聯合國調查：臉書仇恨洛興雅言論 緬甸軍方背後搞鬼
速食業最低時薪 再添爭議

速食業最低時薪 再添爭議
34歲男被寵物美國毒蜥咬傷死亡 近百年來首例

34歲男被寵物美國毒蜥咬傷死亡 近百年來首例
市府批分區修正案為賭場鋪路 花旗球場需另批

市府批分區修正案為賭場鋪路 花旗球場需另批
喬州公立大學或恢復提交ACT、SAT成績

喬州公立大學或恢復提交ACT、SAT成績

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年