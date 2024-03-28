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視酒為毒 近半Z世代從來不飲

編譯廖宜怡／綜合報導
調查發現，許多千禧世代和Z世代不喝酒，因為他們認為酒是「毒藥」。（取自Pexels）
調查發現，許多千禧世代和Z世代不喝酒，因為他們認為酒是「毒藥」。（取自Pexels）

針對全球酒類飲品消費量下降的問題，加州網紅、同時也是專業侍酒師波恩（Warner Boin），在社群媒體發布了一段影片，要求其粉絲（大部分是千禧世代和Z世代）解釋他們為什麼不喝酒。結果，這段放上抖音（TikTok）的影片獲得160萬次點閱，收到近3萬5000條回覆，獲得的答案是：年輕人認為酒是「毒藥」。

居住在灣區酒鄉索諾瑪縣（Sonoma county）的波恩說：「人們清楚地表示，他們不再喝酒，這讓我感到問題十分嚴重。」

波恩與一名數據分析師進一步分析網友的回覆後發現，有20%的人是為了健康不再飲酒，他們稱酒「有毒」、是「毒藥」或「2024年的香菸」。一則獲得400人點讚的評論說：「年輕一代對飲酒的負面影響的認識和文化共識正不斷提高，現在不喝酒已不是一件奇怪的事。」

此外，有30%的人認為飲酒會造成宿醉或頭痛，所以不再飲酒；8%的人是因為經濟問題，其中一則回覆說，「我們連買菜的錢都沒有」；31%的人不喜歡酒的味道，寧願吸大麻或喝無酒精雞尾酒；其他因素還包括：家人有酗酒問題、正在服用抗憂鬱藥或減肥藥等。

波恩表示，這些結果令她感到沮喪，因為這代表社會的飲酒文化正在式微，而且並非是暫時的趨勢。她說：「這和我成長的環境有很大的不同，當時喝酒是一件很正常的事，在社交場合不喝酒反而讓人覺得奇怪。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，波恩的影片反映出新研究的觀點，即適量飲酒對健康並沒有益處。近來，有大量研究報告提出警告，即使每日只飲一杯酒也會增加心臟病、高血壓和癌症等嚴重疾病的風險。去年，世界衛生組織（WHO）發表了到目前為止最強烈的聲明，稱任何程度的飲酒都是不安全的。

飲酒有害健康的訊息似乎正在深入人心。根據尼爾森（Nielsen）公布的數據，有45%的Z世代消費者（1997年至2012年出生的人）從來不飲酒；蓋洛普（Gallup poll）2023年進行的民調也發現，52%的Z世代受訪者認為適量飲酒有害健康，這一比例高於2013年的34%。

加州 心臟病 癌症

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