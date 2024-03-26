稅收抵免、折扣… 安裝家用太陽能系統獎勵多

在加州安裝太陽能系統的屋主，有一系列激勵政策可申請。（取材自Upslash網頁)

對於想要在家中安裝太陽能的屋主來說，除了一系列注意事項外，千萬別忘了申請各種獎勵政策。無論是聯邦層面，還是加州 或是各地，都為安裝太陽能板的屋主推出了各項獎勵和稅收抵免政策。

從聯邦來看，聯邦政府將提供30%太陽能稅收抵免，這項稅收抵免名稱為「住宅綠色能源稅減免額」（Residential Clean Energy Credit，簡稱RCEC）。申請聯邦太陽能稅收抵免很簡單，只需要填寫IRS表格5695，並將其包含在安裝太陽能系統當年的報稅表中。2033年前，稅收抵免保持在30%左右，屆時將降至26%。需要注意的是，太陽能稅收抵免是不可退還的，這意味著屋主收到的稅收抵免不能超過繳納的稅款金額。

對於想要安裝太陽能板的房主來說，加州的自發電獎勵計畫（SGIP）是最好的獎勵措施之一，聖地牙哥瓦斯電力（San Diego Gas & Electric）、南加 瓦斯公司（SoCalGas）、南加愛迪生（Southern California Edison）和太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）四大能源供應商的用戶有資格獲得相應折扣（rebate）。每安裝1000瓦時(kWh)的儲存容量，折扣金額從150元到200元不等。通常來說，安裝太陽能電池將獲得1500至2000元的折扣。例如對於南加愛迪生的用戶來說，安裝的每千瓦時儲能系統將獲得150元的折扣，10 kWh太陽能電池能夠獲得1500元的折扣。需要注意的是，SGIP需要及早申請，因為SGIP具有分級費率結構，越早申請折扣越多。

加州是為安裝太陽能電池板的房主提供房產稅(Property Taxes)上調保護的32個州之一，根據加州法律，所有符合條件的太陽能系統都將被排除在地產稅評估之外，這意味著安裝太陽能板不會以某種方式影響地產稅。這項地產稅抵免政策將於2025年1月1日到期。

對於那些想要安裝太陽能板，但一次付清經濟壓力較大的房主來說，加州推出了PACE貸款 項目（PACE financing for solar panels）。屋主通過在商定的5年到35年期限內按設定稅率，通過增加地產稅的形式來償還這筆費用。