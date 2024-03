高中生數學課 加大學術參議會意見分歧

加州大學學術參議會再次就高中生必須修讀多少數學課程發表意見。(圖取自加大臉書)

加州大學 學術參議會(University of California Academic Senate)下屬一具影響力的委員會,上月再次就高中生必須學習多少數學課程才有資格進入四年制加州州立大學的此一爭議問題,發表意見。

委員會規定,自2025年秋季開始,申請加州大學與加州州立大學入學的高中生,學習「數據科學導論」(introductory data science)或「進階統計學」(Advanced Placement Statistics)課程,不能取代「代數II」(Algebra II)課程。

「招生與學校關係委員會」(Board of Admissions and Relations with Schools,或簡稱BOARS」透過接受研究此議題的數學與統計學教授工作小組建議,重申其立場。小組確定,這些被標記為數據科學的課程,皆未「接近」(even come close)更進階代數課程的資格。

然而,洛杉磯加大統計系教授、「數據科學導論」(Introduction to Data Science)主要作者古爾德(Robert Gould)表示非常失望,不同意BOARS的決定。

他表示,該課程是在美國國家科學基金會的數學與科學合作夥伴經費協助下制定,相信課程嚴謹並富有挑戰。最重要的是,包含所有學生學業成功所需知識與技能。

但是,加大與州大最終如何將CourseKata、數據科學導論、YouCubed等熱門數據科學課程、納入入學課程要求?須等到5月數學工作小組發布下一份報告,才能確定。

數據科學倡議人士擔心,委託進行審查的BOARS可能取消符合招生標準的數學課程類別下的數據科學與統計學資格。

在人工智慧與其他數據驅動的就業 機會驅動下,越來越多高中生開始學習數據導論課程。他們認為,其為三角函數、初級微積分與學生在大學主修科學、技術工程或數學時,必須學習其他艱深課程的較簡易替代課程內容。

數十名高中數學老師與教職員簽署一封信函,發送給加大校董會。他們重申對數據科學與統計課程的支持,批評BOARS並未諮詢高中教師與數據科學專家的觀點。信中指出,學校與學區 採用此課程,提供創新21世紀體驗,可激發學生興趣,教授目前各種就業與學術領域所需的有形定量技能,並提供學生與他人互動的新方式,同時學習數學。

非營利組織「Just Equations」執行主任柏曼(Pamela Burdman)在一篇題為「高中數據科學課程之難以理解爭論的最新進展」(The Latest in the Inexplicable War on High School Data Science Courses)的發文中,認同數學教職員看法,認為最重要的是,有越來越多學區提供這些課程。因為對許多學生來說是相對具吸引力的內容,否則他們會對數學感到興趣缺缺。