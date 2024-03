領先全美 加州禁紅色素等4食品添加物

加州將在2027年1月1日起,禁止銷售含有三號紅色色素等食品添加劑食物。(美聯社)

The Daily Meal報導,儘管美國食品暨藥物管理局(FDA )尚未禁止,但加州 立法機關通過一項將於2027年1月1日生效的「加州食品安全法」(California Food Safety Act),禁止在提供人類的食品中使用溴化植物油(brominated vegetable oil)、溴酸鉀(potassium bromate)、對羥基苯甲酸丙酯(propylparaben)和三號食用紅色色素赤蘚紅(red dye No. 3)等四種食品添加物,該法認為這些添加物對加州居民造成健康和安全問題。

由於該法將在未來幾年內生效,消費者尚不用囤積他們喜愛的糖果、果汁和其他含有上述添加物的食品。這段時間內,也能讓生產這些商品的公司改變配方、重新包裝好符合加州法規。加州州長紐森 (Gavin Newsom)認為,該法將增強消費者對食品安全信心,然對商家來說,前方的道路可能崎嶇不平,因改變配方與包裝都需時間。

食品添加劑如食用色素等,能幫助食品更有吸引力,色彩更豐富。然根據加州環境健康危害評估辦公室(California Office of Environmental Health Hazard Assessment)報告稱,三號食用紅色色素尤其被證明會影響兒童過動症和其他行為問題。根據國際職業與環境健康期刊(International Journal of Occupational and Environmental Health),其他研究也表明三號食用紅色色素及其他合成染料,會導致癌症和其他健康問題。

在柑橘味的無糖汽水中添加的溴化植物油將在加州禁止使用。FDA曾在2023年11月提議禁止這種添加劑,因近期研究表明它可能對神經系統造成影響,導致甲狀腺問題。增加烘焙食品質地的臭酸鉀可能增加罹癌風險。存在於玉米餅與烘焙食品防腐劑的對羥基苯甲酸丙酯,則恐破壞內分泌系統功能,降低女性生育能力。

該法規指出,在食品供應中使用這些添加劑的風險大於好處,若違反新法恐導致罰款,初罰5000元,之後每次違規將罰1萬元。

新法可能影響在其他州銷售的食品。上述這四種添加劑在加州之外的州依舊合法,這種情況恐造成消費者困擾,且可能因州際貿易中出現障礙而增加食品成本。然隨著公司被迫重新制定生產配方,也可能在全國提供更安全的食品選項。

FDA發言人在加州通過該法後評論稱,新法可能會對美國食品供應產生負面影響。2027年加州新法生效前,估計聯邦政府可能不會採取相關行動。