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加州議員提案 K-12校園常設武裝警察

編譯胡立宗／綜合報導
加州眾議員提案，K-12校園常設至少一名武裝警察，圖為柏克萊加大校警戒備抗議者（右）滋事。（美聯社）
加州眾議員提案，K-12校園常設至少一名武裝警察，圖為柏克萊加大校警戒備抗議者（右）滋事。（美聯社）

共和黨籍加州眾議員艾斯力（Bill Essayli）近日推出三項新提案，其中的Assembly Bill 3038修正案希望K-12校園常設至少一名武裝警察，避免再度發生校園槍擊事件。

艾斯力強調，不管何時，只要有學生到校，校區內都應該有「校園安全官」（school resource officer），不然加州在2018年至2023年共發生96次校園槍擊案的悲劇還會重演。

艾斯力表示，如果大家真的在乎校園槍擊案的防制，就應該從根源斷絕發生的可能性，而方法就是讓「好人」攜槍進駐校園戒備。

艾斯力另外的兩項修正案也與執法有關。Assembly Bill 3037修正案意在強化槍械凶案加重處刑，Assembly Bill 3039則修正陪審團排除條件，不能再因對警察的既成印象要求更換陪審員。

艾斯力引述「加州公共政策研究院」（PPIC）的報告指出，加州成人絕大多數都認為暴力與街頭犯罪已經是嚴重或有些嚴重的社會問題。另外，他也引用加州司法廳（Department of Justice）的數據，指2017年至2022年，凶殺案增加了23.9%，搶劫增加14.6%。

不過，「美國公民自由聯盟」（ACLU）2021年的報告卻指出，校園駐警會增加少數族裔碰到執法偏見的機率，因此聯盟已經表態反對常態駐警。

報告指出，在校園常駐警力的情況下，黑人學生的被捕率高了7.4倍，拉美學生高了6.9倍，身心障礙學生也高了4.6倍。另外，黑人、拉美與身障學生被通報校警的機率也增加許多。

加州 槍擊 黑人

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