雨雪量逾水平 加州多個水庫蓄水量大增

加州總水量的近三分之一來自積雪，加州水庫的降水量足以避免在 2024 年出現嚴重的水資源短缺。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」（SanFrancisco Chronicle）報導，加州 潮濕的2月，減少了人們對雨季結束時水量過少的擔憂，目前該州許多地區的雨雪總量可能達到或超過平均水平。

本周四（2月29日）進行的加州3月份積雪調查將顯示，加州山區的積雪量約為當月平均值的80%，與1月底徘徊在50%左右的積雪量相比，有了大幅提升。同時，周三（2月28日）全州的降雨量為平均值的103%，高於上個月的80%。

雖然這些數字並不出眾，但加州水庫的降水量也足以避免在2024年出現嚴重的水資源短缺。部分原因是，去年加州經歷了歷史上最潮濕的天氣，有大量的水仍在被儲存之中。該州總水量的近三分之一來自積雪。

周四晚些時候到來的強勁冬季暴風雪 只會改善今年的用水前景，山區暴風雪警告有望使積雪量接近平均水平。

加州許多水務機構的大水庫，其蓄水量大大超過了正常水平。本周初，東灣水利局（EBMUD）全系統的蓄水量為庫容的84%，即該日期典型蓄水量的111%。同時，EBMUD大型水庫上方山脈的積雪量約為平均值的80%，積雪預示著春夏季融化後將有多少水流入水庫。

舊金山的水務機構不僅為該市服務，還為阿拉米達（Alameda）縣、聖他克拉拉（Santa Clara）縣和聖馬刁（San Mateo）縣的居民服務。本周，舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）的總蓄水量達到了容量的94%，相當於本周平均蓄水量的116%；而為該系統供水的積雪量約為平均值的82%。

加州最北部是該州最大的水庫所在地，本季度的積雪情況最好，積雪量約為平均值的90%。

同時，沙斯塔湖（Shasta Lake）和奧羅維爾湖（Lake Oroville）這兩座位於北部的大型水庫是聯邦和州水利工程的支柱，其蓄水量分別為當日典型蓄水量的117%和134%。

洛杉磯在潮濕天氣中首當其衝，本月迄今為止的降雨量超過了1英尺，僅次於該市的最高紀錄。

南加州的高降水量是今年冬天出現的聖嬰（ElNiño）現象的標誌。這種模式的特點是赤道太平洋海水異常變暖，從而改變了海上風暴的軌跡。

對於該州的其他地區來說，2月份也比平均水平更潮濕，但並沒有接近創紀錄的水平。