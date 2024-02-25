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聖馬刁全食超市 引入AI購物車

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區聖馬刁市全食超市成為加州第一家測試亞馬遜新型智能購物車Dash Cart的全食超市。（網路影片截圖）
灣區聖馬刁市全食超市成為加州第一家測試亞馬遜新型智能購物車Dash Cart的全食超市。（網路影片截圖）

灣區聖馬刁市全食超市（Whole Foods）最近開始試用亞馬遜的新型智能購物車Dash Cart，這是加州第一個試用Dash Cart的全食超市，也是美國第六個。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖馬刁市全食超市現在有15輛Dash Cart。這種智能購物車配備多個掃描器和一個引導顧客完成購物流程的螢幕，它使用電腦視覺演算法和感應科技來掃描商品和為商品秤重，顧客也可以透過螢幕搜尋商品所在的位置。顧客可以邊走邊掃描購物車上的商品，還可以邊走邊裝袋，因此，完成購物後無需在收銀台前排隊等付款，可以直接推著商品走出超市。

亞馬遜發言人班克（Natalie Banke）表示，顧客在購物前可以先掃描亞馬遜應用程式代碼，與自己的Prime帳戶連結起來，如此可以享有專門提供給Prime會員的折扣。班克示範了如何使用Dash Cart上的秤來秤生鮮蔬果重量，以及搜尋功能顯示的地圖如何帶她到特定商品所在的走道。

購物完畢後，班克推著購物車穿過Dash Cart專用通道完成購物程序，直接前往停車場。買酒也可以透過Dash Cart進行，但需要出示身分證。

這並非亞馬遜首次藉助科技提供雜貨購物服務，除了提供網路購物，他們去年還在所有全食超市推出無接觸掌紋掃描功能Amazon One，讓預先登記的顧客使用手掌完成交易。

由於還處於早期測試階段，灣區是否還有其他全食超市會使用Dash Cart，目前還不清楚。聖馬刁市全食超市引進Dash Cart已有數周，但大部分顧客還在使用傳統購物車。

聖馬刁市全食超市副品牌經理丹尼爾（Brandon Daniel）說：「到目前為止，測試的情況都很好。」

丹尼爾表示，比起傳統購物車，Dash Cart需要的維護較多，每晚都要為它們充電，但他喜歡看到人們從Dash Cart通道呼嘯而過，尤其是在周末超市大排長龍的時候。他說：「我看到愈來愈多人使用它。」

亞馬遜 灣區 加州

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