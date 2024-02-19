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參眾兩會本會期 共提2124項法案

編譯陳盈霖／綜合報導
加州議會在2024年立法會期共提出2124項法案。（加州眾議會網頁）
加州議會在2024年立法會期共提出2124項法案。（加州眾議會網頁）

加州環球報報導，2月16日是加州立法機構提出法案最後期限。在2024年立法會期（即2023-24年度第二年），加州立法機關共提出2124項法案，包括1505項眾議會法案（AB）與619項參議會法案（SB）。此外，即期法案（spot bill）有481項，意向法案（intent bills）有193項，共計674項占位法案（placeholder bills），約占缺乏實質性語言的法案介紹總數的32%（與去年40%相比，此數字更符合歷史數據）。

2023年，即兩年會期中的第一年，截至2月17日提出法案截止日期，兩會共提出2632項法案。根據本文作者麥可力（Chris Micheli）20多年來追蹤每年會期法案出台的數據，第二年（偶數年）出台的法案總是比前一年少，2024年會期也不例外。

截至2023年2月17日，加州立法機構共提出1751眾議會法案與881項參議會法案，還有六項特別會議法（special session bills，參眾議會各三項）。在這些法案中，兩院共有495項即期法案和551項意向法案，總共1046項占位法案。

數據顯示，2022年立法機構提案總數2020項，2021年有2369項，2020年為2203項，2019年有2576項。數據並指出，2014年參議會提出最少數量的法案（641項），2007年提出最多的1052項法案。2023年總數排名是近17年來第三高

眾議會提出最少法案的年份是2010年的1209項，最多法案的是2019年會期的1833項法案。2023年總數排名是近17年來第二高。

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