法廊快報╱加州酒後騎單車 一樣會被抓

無標線的人行道。（取自Rasansky Law Firm網站）

騎自行車前往各處，在加州 都會區越來越普遍，但是一般人可能不知道的是，在加州交通法規中，單車也是車輛的一種，因此碰到單車時，只要按照一般交通法規就好，不必像行人一樣，非得讓他們先過不可。

使用單車的人，只有一種狀況下會被當成行人，那就是牽著車子步行，因此碰到牽車走在人行道上的，車輛還是得讓道。只要人騎在上面，就算是「車輛」，因此必須遵守交通號誌，也不能騎上人行道。

腦筋動得快的人可能已經想到，既然單車屬於車輛，那麼酒後騎自行車算不算酒駕？算喔。如果喝酒或用藥後騎單車被警察抓到，一樣會被當DUI處理，所以別以為騎單車就能逃過法網 。

加州法規對「行人」的定義是：依靠雙腳移動的人；利用除了單車以外的無動力工具移動，如滑輪、滑板車；依靠人力或電力移動的輪椅；有動力的三輪車或四輪車。

依照加州法規，不論何種情況下，行人都有至高的路權，但是在有號誌處，行人也要等綠燈亮了才能走。只是，如果車輛這邊的綠燈亮時，人行道上還有人，則駕駛還是要讓，等行人通過，或已經離開危險區域後，才能開車穿越路口。

無號誌的路口則有兩種狀況，一是有標線的人行道，另一種是無標線的人行道，車輛碰到任何一種都要讓道。

有標線的好辨識，但無標線的人行道如何辨認？Rasansky Law Firm指出，如果路邊設有明顯的人行通道，例如以水泥鋪成者，而且路口有緩坡可供輪椅下滑者，就可視為無標線人行道。

換言之，如果路邊沒有明顯的人行通道，街角的路緣（curb）也沒有降低，則行人隨意穿行就可能被當成亂闖馬路（jaywalking）。

雖然加州現在已經不罰隨意穿越的行為了，但是交通法規還是要求行人在無人行道之處要過街前，必須注意是否有來車，因此在上述地點發生人車事故，行人要分攤部分事故責任。