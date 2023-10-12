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好市多也賣車 提供會員最優價格 定期推特殊款折扣

記者金維多／洛杉磯報導
好市多汽車官網推出的奧迪全系列車型折扣。（好市多汽車官網截圖中文翻譯）
好市多汽車官網推出的奧迪全系列車型折扣。（好市多汽車官網截圖中文翻譯）

好市多一直以價格實惠著稱，除一應俱全的生活用品外，有時候在零售店門口可以看到汽車展示。其實好市多也為其會員提供新車和二手車折扣， 相較於去車行買車，好市多可以免去和銷售繁瑣的談價過程，直接提供其最優價格，還有定期推出的指定車型特殊折扣。

影音來源：世說新聞小組

好市多與超過3000家汽車經銷商建立合作夥伴關係，除購買汽車能享受優惠外，還提供汽車零件維修等優質服務，其價格相比市場均價有一定優勢。

目前好市多在8月1日至10月31日期間，主要特價車是奧迪（Audi），可享數千元折扣。 該折扣適用於購買或租賃2023年和2024年奧迪車型，還包括一些新能源車型。

A3、A4、S3、S4、Q3、Q5、Q8等系列油車以及Q5 TFSI e插電式混合動力車可享1000元折扣，A5、A6、S5、S6部分油車以及Q4 E-Tron和 Q8 E-Tron等跨界車可享1500元的折扣，A8、S8以及E-Tron GT和RS E-Tron GT電車可享5000元最大折扣。 詳情可在好市多汽車官網www.costcoauto.com查詢。

好市多 二手車

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