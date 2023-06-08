已報稅者 須6月底前清欠款？

今年稍早，國稅局將加州55縣納稅人的2022年報稅截止日期延至10月16日，這些縣屬於聯邦緊急事務管理局災害申報範圍。(Getty Images)

冬天致命風暴 過後，美國國稅局 (IRS)給予所有加州 人提交2022年納稅申請表與支付任何應付款項、可延至10月16日。但是，許多已提交2022年納稅申請表的人，現在收到通知、必須於6月下旬之前支付未結餘額，否則將面臨罰款。

舊金山註冊會計師瑞查(Richard Pon)有六名客戶收到此類通知，其中一名客戶日前致電國稅局、等了近兩小時，客服告知一旦提交稅單，應繳稅款就到期了，因此若想根據救災延遲付款、應等到10月15日再提交。客戶要求與主管通話，他們說將回電。

美國國稅局尚未對此回覆評論。

瑞查在新聞稿表示，根據國稅局先前提供的指引，相關通知與客服回應顯然錯誤，其並未指出，若提早申請、就無法獲得救濟。會計師事務所「安德斯」(Moss Adams)稅務合夥人馬特森(Andy Mattson)表示，這些通知錯誤，美國註冊會計師協會與加州註冊會議師協會，已針對這個問題聯絡國稅局。他認為，問題將在國稅局內部獲得解決，現在可能正設法調整系統。

今年稍早，國稅局將加州55縣的每人各種納稅截止日期延至10月16日，這些縣屬於聯邦緊急事務管理局災害申報範圍，無論他們是否因冬季風暴、洪水、山體滑坡與土石流而遭受任何損失。

10月16日截止日期適用於4月18日到期的2022年個人納稅申報表與付款。也適用於1月至10月16日期間的其他截止日期，包括3月15日與4月18日到期的2022年營業稅申報，以及2022年IRA與健康儲蓄帳戶，還有通常於1月17日、4月18日、6月15、9月15日到期的季度預估稅款。

國稅局於3月17日新聞稿表示，若受到影響納稅人收到國稅局延遲申報或延遲付款罰款通知，其原始或延期申報、付款或存款到期日在推遲期限內，納稅人應撥打通知單上電話、告知國稅局。國稅局將自動識別位在受災地區納稅人檔案與付款情況。

馬特森建議那些收到錯誤通知的人，可能再等待幾周時間，他認為延遲申報罰款將被取消。若不願等待，應致電國稅局，說明居住在哪個縣、他們的申報期限是10月16日而非4月18日。

加州稅務局(California Franchise Tax Board)因應國稅局、延長州稅申報截止日期的規定。瑞查表示，尚未聽聞有任何客戶收到來自加州稅務局的到期付款通知。稅務局官網指出：「若現在提交2022年納稅申報表但等待支付稅額，於10月16日當日或之前全額繳付，將不會有延遲繳交罰款。」