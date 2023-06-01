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一分鐘看加州／洛杉磯發跡處 有華人歷史

記者啟鉻／洛杉磯報導
華美博物館裡詳細介紹羅省華埠變遷。（記者啟鉻／攝影）
華美博物館裡詳細介紹羅省華埠變遷。（記者啟鉻／攝影）

如今的洛杉磯已是國際繁華大都市，而200多年前，這裡還是一個規模不大的西裔居民聚落區，逐漸才發展為多元文化城市。洛杉磯開始的地方現在稱為「洛杉磯廣場歷史遺跡區」（Los Angeles Plaza Historic District ），就是現在的市中心聯合車站（Union Station）附近，這裡匯聚了多座歷史建築，其中一座建於1822年的天主堂，是該區唯一仍保持原來用途的歷史建築。

很多華人熟知的「華美博物館」（Chinese American Museum ），也設在這個歷史遺跡區。

洛杉磯廣場歷史遺跡區最早天主堂，現在還在使用。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯廣場歷史遺跡區最早天主堂，現在還在使用。（記者啟鉻／攝影）

歷史遺跡區占地近十畝，包括大大小小的歷史建築30棟左右，歷史跨度從19世紀初到20世紀初，其中心是一個開放廣場，西裔社區居民每逢節慶日都會舉辦紀念活動。近年華人移民也在此舉辦節慶慶祝活動。這裡著名的歷史建築除了最早的天主堂，還有建於1818年、洛市仍存在的最老住宅Avila Adobe，洛杉磯市第一個消防設施Plaza Firehouse，墨西哥統治下最後一任加利福尼亞總督建設的Pico House，洛杉磯具有文藝復興風格的最早表演中心之一Merced Theatre ，以及華美博物館所在建築Garnier Building等。這裡無疑就是一個露天的洛杉磯早期歷史遺跡博物館。

洛杉磯市最早消防設施陳列品。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯市最早消防設施陳列品。（記者啟鉻／攝影）

歷史遺跡區中心廣場。（記者啟鉻／攝影）
歷史遺跡區中心廣場。（記者啟鉻／攝影）

根據歷史資料，歷史遺跡區的建立最早可以追溯到1781年，由西班牙殖民者創立，稱為「El Pueblo de la Reina de Los. Angeles」(天使女王的村落），是現在仍活躍的加州兩個原始村落之一。19世紀，這裡是洛杉磯的社區中心。後來華人先民在現今聯合車站的位置建立早期華埠，之後華埠搬遷到現在的地方，也逐漸擴大規模，成為世界各地華人到洛杉磯市中心探訪的主要地標。華美博物館在展示美國華人歷史時，對洛杉磯華埠的發展有詳細說明。

周邊歷史建築。（記者啟鉻／攝影）
周邊歷史建築。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯廣場歷史遺跡區，於20世紀70-80年代被列入全美歷史遺跡名錄。

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