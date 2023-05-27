車商極速為何訂140？ 專業網站列三理由

圖為極速210哩的Audi R8 V10 plus。（美聯社）

加州 道路的最高速限是時速70哩，全美最高的德州也不過時速85哩，為何車廠都要把車子的極速做到時速140哩，甚至更高？汽車網站MotorBiscuit具出了三大理由，解釋車商為何要做極速如此之高的車。

第一，安全。雖然一般情況下，駕駛人都應該遵守速限，但是如果家人心臟病 發，家裡又住得遠，那是否要冒著超速的風險也得救人？或是太太要生產了，丈夫該不該超速呢？大多數人應該都會，就算被警察 攔下，也有正當理由，搞不好還能有警車開道。

其次，路況難料，萬一前方車輛突然掉落巨物，或是發生事故，如果車子的性能不夠好，猛踩油門扭力卻拉不上來，很可能就因為那幾秒而錯失逃生機會，所以車商才要提高車輛的性能，以備不時之需。

第二，可靠。如果車子的極限超過時速120哩，低速運轉時引擎的順暢度就會更高，不必一直在二三檔之間切換，燃料與能源的使用效率也更高。MotorBiscuit指出，如果車子的極速不夠高，跳檔切換就可能出現卡頓。

第三，國際市場。美國不是車商唯一的市場，以德國為例，公路（Autobahn）就是沒有速限的，為了能讓一款車發揮最大的市場效益，提高設計極速限是最為簡單的作法。