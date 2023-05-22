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Megabus重新營運 推1元票價吸客

編譯陳盈霖／綜合外電報導
超級巴士重返加州，更推出一元票價。（us.megabus.com）
超級巴士重返加州，更推出一元票價。（us.megabus.com）

KTLA 5電視台報導，2010年代退出加州市場，提供廉價巴士服務的「超級巴士」（Megabus）宣布重返加州市場。該公司更推出「一元」票價，許多民眾期盼著今夏有了新的旅行選擇。

自本月15日開始，超級巴士每天在安那罕（Anaheim）、洛杉磯、貝克斯菲（Bakersfield）、弗雷斯諾（Fresno）、舊金山奧克蘭（Oakland）和沙加緬度（Sacramento）七個城市間運行三趟。

該公司商業副總裁安柏森（Colin Emberson）在記者會上表示，「很高興回到加州，即時替夏季高峰旅遊潮提供新的選擇網。」

然而，公司推出這項好得令人難以置信的一元票價，是否真能買到票？

從網站上來看，可發現確可預訂一元車票，但並不容易。

超級巴士一位代表告訴Nextar，「若想獲得一元車票應提前預訂，因超便宜車票，往往只提供給前兩、三名預訂這個旅程的乘客。」

然一元車票可能會有附加的預訂費，該代表說，「線上購買車票（預訂費3.99元），較通過電話的預訂費七元來得便宜。」

當談到最後一分鐘訂票時，超級巴士與競爭對手灰狗巴士（Greyhound）價格各不相同。5月一些單程票價低於69.99元，提早購買7月或8月的費用，可能為50.99元，但似乎沒有低至個位數的票價。

加州 奧克蘭 舊金山

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