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一分鐘看加州／美國最孤單道路US Route 50 下一站3073哩外

編譯胡立宗／綜合報導
沙加緬度Route 50的路牌，馬里蘭州大洋城3073哩，上面多加了兩個地名。（取自AAroads網站）
沙加緬度Route 50的路牌，馬里蘭州大洋城3073哩，上面多加了兩個地名。（取自AAroads網站）

US Route 50號稱「美國最孤單的道路」（Loneliest Road in America），因為就算一路不停也要40個小時才能穿越北美大陸，但是沙加緬度蜂報最近接到讀者詢問，為何在沙加緬度端的Route 50與Interstate 80交會路段，往東方向會出現一個路標，顯示馬里蘭州大洋城（Ocean City）3073哩外？

起因其實是，馬里蘭州大洋城早在1974年就在Route 50上立了一個牌子，稱「加州沙加緬度3073哩外」（Sacramento Ca 3073），1980年代加州交通廳（Caltrans）負責公路維修的經理John R. Cooper發現大洋城的點子不錯，也決定在沙加緬度也立個牌子，稱「馬里蘭州大洋城3073哩外」（Ocean City MD 3073）。

馬里蘭州大洋城Route 50的路牌則標示加州沙加緬度3073哩。（取自Redd...
馬里蘭州大洋城Route 50的路牌則標示加州沙加緬度3073哩。（取自Reddit用戶）

不過，兩地的哩程標示都太受公路迷的喜愛，因此都多次被偷。最後大洋城決定把「Sacramento Ca 3073」的路牌懸掛在半空中，才阻止了偷竊行為。沙加緬度一開始只寫「Ocean City MD 3073」的路牌也兩度被偷，最後才改成現在的版本，尺寸加大、還多了兩個其他城市，以降低拔回家收藏的意願，從2002年啟用後到目前為止都還沒被偷。不過萬一又成為目標，更換的費用可不是2002年的1000元了，現在要做至少5000元起跳。

北加有條遠得要命的Route 50，南加也有一條長得要死的Route 6，從麻薩諸塞州普羅溫斯敦（Provincetown）到加州長堤「號稱」3517哩。Route 6又稱「共和國偉大軍隊之路」（The Grand Army of the Republic Highway），紀念美國內戰中喪生的聯邦（Union）軍人。

還能連通兩大洋的Route 50。（取自Google Map）
還能連通兩大洋的Route 50。（取自Google Map）

實際只有3198哩的Route 6是美國第二長的公路，全長3345哩的Route 20才是全美第一長，由麻薩諸塞州通往奧勒岡州。Route 6始建於1925年，初期只是作為東岸都市間的道路，後來才逐步加長，直到1937年才真正成為橫貫美國的公路。1953年才正式命名為The Grand Army of the Republic Highway。

只不過，比起Route 50，Route 6可說是命運多舛，除了興建初期，各州對於要不要統一稱為Route 6各持己見，後來雖然維持住Route 6橫貫大陸的名號，但到了1980年代後，各州又開始把州內的Route 6劃歸其他道路系統，因此現在的Route 6已經不能像Route 50一樣，一路開到底。

Route 6的起點麻州普羅溫斯敦，到加州長堤3517哩。（取自US Ends網...
Route 6的起點麻州普羅溫斯敦，到加州長堤3517哩。（取自US Ends網站）

加州 馬里蘭州 長堤

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