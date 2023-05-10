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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

戴琪：蒙市受磨難 亞裔展韌性

記者丁曙／洛杉磯報導
慶祝亞裔傳統月，美國貿易代表戴琪大使在南加州大學馬歇爾商學院演說。（USC） 紙本用
慶祝亞裔傳統月，美國貿易代表戴琪大使在南加州大學馬歇爾商學院演說。（USC） 紙本用

慶祝亞太裔（AANHPI）傳統月，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月5日在南加州大學（USC）馬歇爾商學院（Marshall School of Business）演講，重點介紹拜登政府與全國各地的亞太裔社區合作，建設一個更自由、更公平的美國，並強調亞太裔社區幾代人所展現的力量和韌性。

戴琪指出，她4日參觀蒙特利公園市（Monterey Park），今年1月發生的大規模槍擊事件，11位無辜者家破人亡，人們在無法言喻的悲痛中尋找答案。但是，蒙市不會被悲劇所定義。她回顧，1970 年代這座城市成為全國第一個新唐人街。隨著越來越多的亞太裔遷入，他們遇到了當地原居民的抵制，並且煽動了一場全國知名的「獨尊英語」（English language-only）運動。不過，這並沒有阻止蒙特利公園市的發展。現在，這座城市是一個充滿活力、欣欣向榮、多元化的社區，一個團結在其成員周圍的社區。這就是亞太裔社區所代表的蒙特利公園市。

美國貿易代表戴琪（右一）在趙美心議員（右二）和蒙市議員陪同下向年初槍案遇難者碑牌...
美國貿易代表戴琪（右一）在趙美心議員（右二）和蒙市議員陪同下向年初槍案遇難者碑牌獻花默哀。（記者丁曙／攝影）

作為拜登總統的內閣成員，首位出任美國貿易代表的亞裔和少數族裔女性，戴琪分享了家庭故事。她的父母出生於中國大陸，但在台灣長大。1960 年代甘迺迪總統（President Kennedy）的移民改革，使他們能夠作為研究生來到美國，並最終為這個國家服務。15年前，她加入美國貿易代表辦公室擔任律師，在填寫文件時，注意到她的父母在自己出生幾年後才加入美國籍，那時才意識到原來自己是家裡的第一個美國人。

戴琪說，她經常告訴人們包括拜登總統，自己很自豪能成為第二代美國人和第二代公務員。父親在Walter Reed進行了開創性研究，幫助推進對在越南作戰的美國大兵的治療；母親在美國國立衛生研究院工作，為鴉片類藥物成癮者開發治療方法。父母努力工作為下一代提供機會。他們總是提醒自己，應該收穫的果實不僅僅是個人的成功，而是為他人服務。所以，她的職業生涯大部分時間都在政府部門工作，為美國人民服務。

戴琪回憶，記得她在日內瓦世界貿易組織參加辯論的第一個案例，她的工作夥伴美國貿易代表辦公室助理律師，也是印度移民的第二代。當她們聲明代表美國提出此案時都自豪地微笑著，她們是兩個移民的女兒，共同為她們的家庭打開了希望和機會之門的國家而戰。這就是她的故事和美國經歷。

無論您長什麼樣、吃什麼、在哪裡學習或工作，以及個人信仰如何，您都將作為美國故事中的人物受到歡迎。因為族群的多樣性不僅僅是這個國家的一個方面，也是身份的核心。美國是一片由來自七大洲的原住民、移民和旅居者組成的土地。美國之所以強大，是因為與眾不同，而且，拜登總統的內閣更強大，因為看起來像美國，代表了美國的經驗。

蒙特利公園市 戴琪 拜登

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