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奶茶店兼職生盼小費 自己消費卻吝給

記者劉子為／洛杉磯報導
小欣和小晴坦言，她們買奶茶時其實也不愛給小費。（Pixabay）
小欣和小晴坦言，她們買奶茶時其實也不愛給小費。（Pixabay）

在美國，付小費（tip）是一件很頻繁的事。小費即服務費，是服務人員的重要薪資來源。雖然消費者已習慣在餐廳支付小費，但在購買咖啡和奶茶時，因為「沒什麼服務」，常會選擇不給小費。對此，在洛杉磯奶茶店打工的華人兼職生認為，不給小費可以理解，但顧客的小費，是她低薪工作中的一點盼頭。

留學生小欣曾在洛杉磯兩家不同的奶茶店兼職。她指出，工作過的兩家店平時生意都不算火爆，因此小費只能算錦上添花，不會讓她的工資有明顯提升。而且，小欣目前打工的奶茶店，收到的小費要先扣稅，老闆再從中抽成，最後分配到店員手裡的錢，其實已所剩無幾。

小欣之前工作過的奶茶店，客源基本都是華人，而現在供職的奶茶店，則在白人相對較多的巴沙迪那（Pasadena），她能感覺到白人顧客更願意支付小費。他們通常支付15%的小費，但也有大方的顧客會付20%，或直接將紙幣留在小費箱裡。小欣認為，白人顧客愛付小費的原因之一，是他們提出的問題較多，也更愛聊天，有些顧客對奶茶並不了解，會提出「什麼是愛玉」「什麼是紫米」等問題，需要店員解答。白人顧客往往也更愛寒暄，當他們對店員服務滿意或聊得開心時，就會支付更多小費。

小欣坦言，雖然她拿的是最低工資，也分不到多少小費，但她能夠接受。畢竟她不需要靠在奶茶店打工養家糊口，也因為沒有綠卡，持學生簽證F1）只能打黑工，所以沒什麼談判的餘地。「在奶茶店打工，全當是賺零花錢。」

和小欣背景相似，小晴也是持F1簽證的留學生，在洛杉磯加大（UCLA）就讀。為賺點生活費，她在學校附近的奶茶店打工。對於洋人是否更愛給小費，小晴認為，也要看階級。據她觀察，中產白人確實會給更多的小費。「住在附近的常客，如果你能記住他們喜歡喝什麼，他們通常就會多給小費」。

小晴目前已離職，但2022年她打工時，只有13.5元的時薪，每天工作10.5個小時。小晴每周工作兩天，大概能拿到1100元，每月的小費能分到300元，相當於漲薪30%，這對她而言是很大的鼓舞。小晴直言「沒有小費我真的撐不下去」。小晴表示，父母努力賺錢送她出國讀書，想通過打臨工為父母分擔一些壓力，雖然這點工資遠抵不上學費，但有總比沒有好。

小欣和小晴都認為，是因為拿最低工資工作，才對獲得小費產生更多渴望。但兩人也坦言，她們買奶茶時，也不愛給小費。除非堂食或購買較多的情況，小晴笑稱「可能這就是人性的趨利避害吧」。

洛杉磯加大 學生簽證 F1

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