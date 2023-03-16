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服務生2/3收入靠小費 在美難消失

記者張曼琳／金山灣區報導
灣區餐廳服務生幫客人結帳。（記者張曼琳／攝影）
灣區餐廳服務生幫客人結帳。（記者張曼琳／攝影）

在東灣一家日式餐廳做服務生的華裔關小姐向本報表示，她打工的餐館提供基本時薪為16元，但額外的小費收入則十分可觀，占總收入中的三分之二。她每周在餐廳打工20至30個小時，税前每周能賺取上千元，如按照時薪計算約為40元。關小姐為餐館的兼職服務生，據她了解該店的全職服務生每月可賺取7000至8000元。

關小姐表示，她工作的日本餐館生意紅火，周末經常有食客排隊來吃飯，小費收入頗多。生意一般的餐館可能不會請太多的服務生，但她相信小費收入不會相差太多。

她認同，服務生依靠顧客的小費作為主要收入來源。她也表示，也並不是所有的客人給到15%的小費，她印象裡也極少數的客人堂食只給了一元或兩元的小費。

關小姐說：「其實小費的多少是隨顧客心意的，也有一部分顧客消費給不到15%，但也有大方的顧客消費能給到25%」關小姐表示，在遇到消費給的少的客人時，並不會感到氣憤，但還是會覺得自己工作中的付出沒有得到尊重。

對於，現在出現反對小費文化的聲音，希望餐廳業不要將服務生的人工轉嫁給消費者的觀點。關小姐表示，從服務生的角度，她支持餐廳收小費，她認為如果小費文化消失，餐館老闆肯定沒有能力支付服務生40元時薪，餐廳就更難招聘。她也認為小費文化在美國已經存在了很久，很難會消失。

相傳小費文化最早起源於17世紀的英國，再從英國傳入美國。而如今英國的小費文化比美國要隨性的多。另外在部分中國大陸貨或香港的高檔餐廳，則會收取10%左右的服務費，或者設置最低消費門檻。

灣區某餐廳向客人展示的開放廚房。（記者張曼琳／攝影）
灣區某餐廳向客人展示的開放廚房。（記者張曼琳／攝影）

灣區華裔餐飲從業人員陳先生，與家人合夥開餐廳並負責收銀和服務工作。陳先生表示，服務生基本上都是依靠小費為生，消費占據餐廳服務人員70%的收入。

他也認同，物價和菜價上漲會對顧客帶來壓力，但是這對餐館營業者而言也是不得已的舉措。他還建議想要免去小費的顧客，可以選擇打電話去餐廳點外賣然後自取，餐廳不會對外賣食客索要小費。

陳先生認為，既然顧客選擇堂食就是做好了要支付小費的準備。他也以在香港的高檔餐廳會收取10%左右的服務費為例，表示好的服務需要額外費用很正常，如果服務不好，那麼客人拒付小費他也能理解。

同樣，陳先生認同小費文化在在美國根深蒂固，如果小費文化突然消失勢必會造成餐飲業的混亂。

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