快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭冬季奧運奪金後，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」，她今天在節目中回顧自己當時表現，並分享她獨特的比賽心態。

美國國家廣播公司體育台（NBC Sports）報導，米蘭冬奧結束後，劉美賢（Alysa Liu）已多次重返冰場練習。

她今天在NBC節目「今日」（Today）中說：「只是零散練習而已，不是認真訓練。」

劉美賢說：「如果我出現失誤、表現得很糟，其實我完全可以接受，所以也沒什麼好緊張。」

她還說，失誤本身也很美，「我告訴自己要深呼吸，因為在整個過程中，呼吸非常重要，這項運動很需要耐力」。

「我能感受到觀眾給予我的能量，所以上場前不需再對自己多說什麼。」

劉美賢在節目後台受到兩位好萊塢明星熱烈歡迎，恭賀她在米蘭冬奧勇奪金牌。

美國女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）與劉美賢合照並對她說：「走向世界，傳遞更多歡樂吧。」

英國男演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）也與劉美賢自拍，還給了她一個擁抱。

劉美賢讓丹尼爾雷德克里夫戴上自己的金牌，丹尼爾雷德克里夫開玩笑說，「戴上它的感覺像是盜取了榮譽」，最後決定用手拿著金牌合影。

劉美賢預計將於3周後，參加在捷克首都布拉格（Prague）舉行的世界錦標賽。

倘若再次封后，她將成為繼美國華裔花式滑冰天后關穎珊（Michelle Kwan）之後，首位連續兩屆奪得世錦賽金牌的美國女子花滑選手。

關穎珊 劉美賢

NBA／楊恩還未復出就遭驅逐出場 火箭4人狂飆103分輕取巫師

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

