冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

中央社／舊金山24日綜合外電報導
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)
美國華裔花式滑冰選手劉美賢近日在冬季奧運奪金，她父親劉俊接受日媒訪問時表示，中國曾聯繫他、希望他的女兒改披中國戰袍出賽，但他不允許，因為中國有侵犯人權等問題，稱金錢買不到原則及操守等價值。

劉美賢（Alysa Liu）近日在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運雙金入袋，成為媒體焦點。她在加州出生，5歲開始滑冰，13歲就成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主。

相較之下，同樣在加州長大的華裔滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu），選擇代表中國而非美國參賽，遭到美國保守派人士抨擊。

劉美賢之父劉俊（Arthur Liu）生於中國四川省，劉俊25歲時因參與1989年天安門民主運動被盯上而逃到美國，他搬到加州灣區後，在加州大學獲得法律學位，後來創辦律師事務所。

劉俊近日在加州透過網路接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪時指出：「我不允許我的女兒代表中國出賽，這是顯而易見的事，因為中國有嚴重的侵害人權問題。」

他表示：「中國人民依然缺乏言論自由、宗教自由，中國現在還有政治犯。明確來說，我不允許我的女兒代表這種政府比賽。」

劉俊透露，2022年北京冬奧登場前曾有人與他聯繫，當時中國正在全球招募華裔人才，他不願透露細節，只表示：「我想說的是，確實有人聯繫過，我表明不允許她代表中國參賽。」

他指出，雖然沒收到具體金額報價，而且「對話甚至沒進行到那一步」，但他從別人口中得知「待遇非常誘人」。

劉俊強調：「我有一些非常珍視的原則。我不會犧牲自己的操守…不管他們給我或給劉美賢多少錢，都不可能發生。」

劉俊還說，他拒絕中方招攬後遭遇壓力，稱中國「自我來美國以後，已監視我數十年」。他表示多年來籌辦抗議活動，反對中國當局侵犯人權、打壓異議人士，以及迫害維吾爾人和法輪功修煉者。他並表示，當年隨著北京冬奧將近，「對方變本加厲，派出更多間諜」。

