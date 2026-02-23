冬奧／選手吃很大 日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩

我的頻道

中央社／米蘭22日電
冬奧選手日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩。（美聯社）
冬奧選手日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩。（美聯社）

冬季奧運選手多能吃？米蘭冬奧執行長瓦尼耶今天透露：他們每天吃進約60公斤帕達諾（Grana Padano）起司、365公斤義大利麵、1萬顆雞蛋、8000杯咖啡和1.2萬片披薩。

路透等媒體報導，瓦尼耶（Andrea Varnier）說，為了讓大家了解實際規模，「如果我們把每天每頓餐點所用的餐盤堆疊起來，將會形成一座60公里高的塔」，相當於當地海拔3225公尺高托法納山（Mount Tofana）的18倍，或8848公尺高聖母峰的約6.8倍。

2026年冬季奧運的選手實際分散居住在六個選手村，其中米蘭（Milan）和科爾蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）為主要，分別容納了1500人和1400人。因此，米蘭奧運村每天最多準備4500份早餐、午餐和晚餐，科爾蒂納將近4000份，普雷達佐（Predazzo）約2300份。

他補充，這是非常龐大的食物量，但對於年輕運動員及菁英體育項目帶來的極高熱量需求而言，這類補給實屬必要。

主辦單位表示，他們花了約一年時間設計菜單。

義大利奧林匹克委員會（Italian Olympic Committee）主席馬拉戈（Giovanni Malago）則說：「除了量大，餐點品質也備受肯定。」

瓦尼耶還表示，本屆冬奧售出約130萬張門票，達總票數的88%。

觀眾中約37%來自義大利本地，63%來自海外，其中德國占15%、美國14%、英國與瑞士各約6%。

瓦尼耶說：「最受觀眾歡迎的項目之一是這次在波密歐（Bormio）首次登場的滑雪登山（skimo），兩場賽事門票全數售罄。接下來是競速滑冰和短道競速，兩項場館的滿座率均達95%，花式滑冰則為93%，冰球同樣為93%。」

米蘭與科爾蒂納的奧運聖火台已成2026年冬奧最具代表性的打卡背景，瓦尼耶指出，自2月6日起，米蘭和平之門（Arco della Pace）每天舉行燈光音樂秀，每場約4分鐘，吸引約30萬人次觀賞。他說：「這是非常成功的活動，為城市帶來活力。」

這兩座設計相同的聖火台今天在維洛納（Verona）舉行的閉幕典禮暫時熄火，但3月6日至15日帕運期間將以全新配色與音樂重新點燃。

奧運 米蘭冬奧 義大利

