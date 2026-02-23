冬奧／NBC押對寶 收視率12年來最高 比北京冬奧成長94%

國家廣播公司(NBC)在2014年斥資77.5億元買下2032年之前所有奧運賽事的美國轉播權。四年前的北京冬奧 ，令人質疑這項投資是否明智。

如今，尼爾森(Nielsen)和奧多比分析(Adobe Analytics)兩家收視率調查機構的統計，NBC米蘭冬奧 轉播截至20日平均收視達2400萬人，創12年來收視率最高紀錄，比2022年北京冬奧成長94%。

而2024年巴黎奧運收視率也比2021年東京奧運成長82%。連續兩屆奧運收視大幅回升，得益於NBC奧運轉播團隊總裁兼執行製作索羅門(Molly Solomon)在北京奧運後改變NBC的報導方式。

為了避免到黃金時段才播出重要體育賽事，NBC網路直播，還有在新聞網和有線電視頻道轉播。黃金時段也重新設計，增加更多採訪和分析凸顯重點賽事。

「要如何讓選手下場還能繼續說故事？我們追蹤報導賽後派對，」索羅門說，「當亞歷克斯·費雷拉(Alex Ferreira)贏得男子U型場地技巧(halfpipe)金牌時，我們去他慶祝的酒吧。當時美國隊正在為席弗琳(Mikaela Shiffrin)慶祝，席弗琳就談到沒能幫助強森(Breezy Johnson)登上跳台的遺憾。」

NBC自2012年倫敦奧運以來，一直轉播所有奧運項目，NBC環球(NBC Universal) 2020年推出Peacock串流平台，NBC的直播規模大躍進。

截至20日，米蘭冬奧轉播在美國收看總時數達148億分鐘，是所有冬奧總觀看時長69億分鐘的兩倍多。

美國隊表現出色拉動收視率。美國女子冰球在延長賽擊敗加拿大，以及劉美賢(Alysa Liu)花式滑冰奪金，這兩場賽事在NBC、USA電視網(USA Network)、Peacock以及NBC環球，平均收視人數達2670萬。

USA電視網和Peacock直播女子冰球金牌爭奪戰平均收視達530萬，創女子冰球賽收視紀錄。延長賽中，凱勒(Megan Keller)打進致勝球奪金，收視更達高峰770萬人。

NBC打算2028年洛杉磯奧運 將24小時直播，2030年法國阿爾卑斯山冬奧，將沿用巴黎和米蘭奧運的轉播模式。

大多數比賽將在美國境內連夜進行，因此2032年布里斯本奧運可能會有挑戰，但2034年鹽湖城冬奧將再次現場直播。