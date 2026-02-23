冬奧／歌舞表演、絢麗煙火中閉幕 米蘭交棒法國阿爾卑斯

2026米蘭冬奧22日畫上句點，在義大利維諾納體育館舉行閉幕典禮，四年後移師法國舉行。（路透）

2026年米蘭冬季奧運 22日晚間於古羅馬圓形劇場舉行閉幕式，在歌舞表演與絢麗煙火中，為橫跨山區與城市的兩周賽事畫下句點，並正式將奧林匹克會旗交棒給主辦2030年賽事的法國阿爾卑斯山地區。

美聯社報導，本屆冬奧 由米蘭(Milan)及柯蒂納戴比索(Cortina d'Ampezzo)兩個城市共同舉辦，是史上場館分布最廣的冬季奧運。

閉幕式以「動感之美」(Beauty in Action)為主題，向義大利 舞蹈與音樂致敬；約1500名運動員揮舞小國旗進場，在五光十色的看台前就座，現場約1萬2000名觀眾隨著歌手表演，齊唱20世紀義大利流行金曲。

義大利芭蕾舞星羅貝托波利(Roberto Bolle)領銜演出，頌揚義大利藝術與體育成就，義大利歌手阿基里勞洛(Achille Lauro)、DJ蓋比彭特(Gabry Ponte)輪番炒熱氣氛；美國DJ迪波洛(Diplo)與超級雷射光(Major Lazer)壓軸登場，將氣氛推向高潮。

表演舞台以水作為主視覺，透過冰藍色舞者與鏡面效果，傳達環保訊息。

評論員塔拉‧利平斯基(Tara Lipinski)說：「沒水，沒冰，沒雪，就沒有冬奧。」

閉幕典禮共同主持人威爾(Johnny Weir)則說：「謝謝你，水。」

典禮中表演歌劇「蝴蝶夫人」(Madama Butterfly)，悼念已故的奧運健將。

隨著為本屆賽會重新編曲的「Experience」響起，兩支奧運聖火緩緩熄滅，象徵本屆冬奧閉幕，而聖火稍晚將於3月6日至15日帕奧期間再度點燃。

全場矚目的交接儀式由米蘭市長薩拉(Giuseppe Sala)與柯蒂納市長洛倫齊(Gianluca Lorenzi)將會旗交給國際奧林匹克委員會(IOC)主席柯芬特里(Kirsty Coventry)，再轉交法國代表；法國國歌隨即響起，宣告2030年冬奧將在法國阿爾卑斯山舉行，而2028年夏季奧運則將於2028年7月14日至30日在洛杉磯登場。

本屆冬奧會主席馬拉果(Giovanni Malagò)表示，義大利選手締造歷來最多獎牌紀錄，「團結世界各地的義大利人，並在奧運成就中扮演十分重要的角色。」

柯芬特里讚揚運動員「向我們展現，奧運屬於每個人，體育將我們匯聚一堂」，強調「這才是真正的奧運精神：競爭、包容與相互扶持。」