冬奧／美加關係緊張 冰球決賽成「世仇之戰」

記者顏伶如／綜合報導
美國與加拿大近來關係不佳，兩國的冰上曲棍球賽也格外引起關注。美國隊最終擊退加拿大赢得冠軍。（美聯社）
川普政府與加拿大關係緊張之際，米蘭冬奧男子組冰上曲棍球冠軍爭霸賽成了一場「宿怨之戰」(Grudge Match)，最後美國隊在延長賽中勝出。雖然比賽在政治陰影之下進行，最後球迷們放下美加兩國過去這段期間累積的恩怨，為這場強強對決喝采。

美加兩國男子冰球隊22日在米蘭聖朱利亞體育場(Santa Giulia Arena)爭奪金牌，美國隊在延長賽以2：1獲勝。紐約時報報導，原本緊張的現場氣氛，到了充分展現運動家精神的頒獎典禮時，基本上已經消散。不管是加拿大球迷還是美國球迷，在兩隊對手領獎時同樣給予歡呼。美國國歌響起時，現場沒有傳出噓聲，與一年前在蒙特婁舉行的四國賽時截然不同。

不過，球員與球迷展現彼此尊重，相互稱讚對手實力精湛，但白宮對於贏得這場比賽的反應則完全不一樣。白宮在社群媒體帳號發布了一張迷因圖(meme)，內容是一隻老鷹踩著貌似加拿大雁的小鳥。

美國隊教練蘇利文(Mike Sullivan)說，川普總統跟美國隊球員視訊通話，表達祝賀時提到他感到「非常驕傲」。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)穿著美國冰球隊白色球衣在包廂看球。幕僚之前表示，巴特爾到義大利參加公務會議。

比賽結束後，巴特爾在更衣室與美國隊球員一同慶祝，並在社群媒體發文寫道，感謝球員們「代表世界上最偉大的國家」。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)發表聲明指出，祝賀加拿大冰球隊經過艱苦奮戰之後，得到實至名歸的銀牌。他說：「你們讓國家感到光榮。」

報導指出，開賽之前，體育館現場瀰漫政治氣氛。能夠容納1萬4000個座位的體育館，身穿加拿大紅白兩色服裝的球迷幾乎占據一半。這場冠軍之爭對於許多專程從加拿大飛來看比賽的加國球迷而言，意義比往年更加重大。

成長於加拿大諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)沃爾夫維爾(Wolfville)的帕爾琴斯卡(Magda Palczynska)形容說，22日這場比賽堪稱一場「宿怨之戰」。

加拿大 白宮 社群媒體

