訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美奪金 中獲銅

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美國奪金 中國獲銅

新華社義大利利維尼奧21日電
亞軍瑞士隊(左起)、冠軍美國隊、季軍中國隊在頒獎儀式上。(新華社)
亞軍瑞士隊(左起)、冠軍美國隊、季軍中國隊在頒獎儀式上。(新華社)

米蘭冬奧會自由式滑雪空中技巧混合團體決賽21日在利維尼奧落下帷幕，由徐夢桃、王心迪、李天馬組成的中國隊獲得銅牌。

四年前的北京冬奧會，由徐夢桃、賈宗洋、齊廣璞組成的中國隊獲得該項目銀牌。此番征戰米蘭，中國隊派出全新陣容——剛剛獲得個人項目金牌的徐夢桃與王心迪，加上此前在男子個人項目中摘得銅牌的李天馬，這一陣容被寄予厚望。

決賽分兩輪進行。首輪比賽共有七支隊伍參加，中國隊三名選手表現穩健——徐夢桃拿下81.99分，王心迪貢獻116.29分，李天馬獲得116.74分，中國隊排名第二，順利與美國隊、澳大利亞隊、瑞士隊一同晉級「大決賽」。

「大決賽」中，率先出場的徐夢桃發揮出色，拿到96.59分，為中國隊奠定良好開局。隨後出場的王心迪挑戰難度系數5.100的動作，但在落地時出現失誤，僅獲87.72分。美國隊在這一跳後反超占據榜首。

最後登場的李天馬同樣嘗試高難度動作，但落地翻滾，雪板脫落，最終得到95.37分。中國隊最終以總分279.68分完賽，收穫銅牌。衛冕冠軍美國隊奪得金牌，瑞士隊摘銀。

「這就是項目的特點，有很多不穩定因素，（自己）身上還是有不足的地方，接下來要在訓練中提升自己。」李天馬賽後談到失誤時說。

北京冬奧 瑞士 米蘭冬奧

挪威克萊博奪米蘭冬奧第6金改寫紀錄 生涯11金

