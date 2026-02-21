冬奧／劉美賢分享奪金心路歷程 勉後進「別成下一個我」

美國選手劉美賢19日花式滑冰長曲項目結束後做出反應。（路透）

美國華裔花式滑冰選手劉美賢 （Alysa Liu）19日米蘭（Milan-Cortina）冬季奧運逆轉奪金，賽後分享心路歷程，勸勉後進做自己，「別試著成為下一個我」。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，現年20歲的劉美賢昨天為美國隊奪下自2002年以來首面冬奧女子個人花滑金牌。她憶起奪金後現場「超嗨」的觀眾時露出笑容，「就是場內的能量，那正是我滑冰的原因」。

劉美賢表示，她在冰上滑行時不會感到緊張，反而專注於這項運動帶來的樂趣。為「保護內心的平靜」，她身邊有讓自己保持踏實的朋友。她說，她也學會在必要時說「不」。

劉美賢坦言，成為奧運選手需要在辛勤努力、全心投入及發自內心熱愛這項運動之間取得平衡。

她強調認清何時該優先休息的重要性，稱「我喜歡努力奮鬥，挑戰自己的極限，但要做到這點，我需要休息」 。

她在加州出生，5歲開始滑冰，13歲成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主；2022年首度征戰冬奧以第6名作收後，年僅16歲的她以身心俱疲與追求人生其他興趣為由震撼宣布退役；但兩年後，她仍舊難以抗拒再次重返冰場的渴望。

美國國家廣播公司洛杉磯 台（NBC Los Angeles）報導，她退役期間和朋友一起當背包客旅行，並在加州大學 洛杉磯分校（UCLA）研讀心理學。她表示之前滑冰真的苦不堪言，「我花了很多力氣才走到今天，學習心理學真的幫助很大。我愛心理學」。

她今年1月受訪時表示：「我原本沒打算重返比賽。我基本上只是想要快速獲得一點多巴胺。」

2024年6月，劉美賢與教練史卡利（Massimo Scali）和迪古利爾莫（Phillip DiGuglielmo）再度全職訓練。她的復出不是為了獎牌，而是享受這段旅程。

劉美賢說：「我希望（我的故事）激勵人心，也希望能讓其他人有…更多突破。」她說，她也期盼自己的演出編排和個人風格能成為記憶點。

對於想成為「下一個劉美賢」的滑冰選手，她的建議是：「別試著成為下一個我。」

她希望自己能激勵他們追求熱情，同時提醒大家做自己，「到頭來，要留點時間給自己，多獨處。我覺得這對我真的很有幫助」。

時人雜誌（People）引述美國國家廣播公司體育台（NBC Sports）報導，劉美賢的父親劉俊（ArthurLiu）生於中國四川省一個小山村，父親在政府部門工作，母親則務農。

劉俊25歲時因參與1989年天安門民主運動被盯上而逃到美國，搬到灣區（Bay Area）後，他在加州大學（University of California）獲得法律學位，後來創辦律師事務所。

劉美賢和4個弟妹都是透過匿名卵子捐贈和代理孕母出生，據報劉美賢見過孕母。劉俊曾公開談論他以非傳統的方式建立家庭，主動選擇成為單親父親，並請母親從中國搬到加州協助照顧小孩。

劉美賢曾表示：「我決定退役的時候並沒有真正徵求（我父親的）意見。畢竟這是我的人生。」她當時還說父親支持她的決定。劉俊坦言女兒的決定讓他「有點」傷心，但依然支持她為她加油。