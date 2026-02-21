冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

為中國隊出賽的谷愛凌（右）與為美國隊出賽的劉美賢（左），同為在美國出生成長的混血華裔二代，卻在中美兩國的網路輿論中獲得截然不同的評價。(美聯社)

同樣生於美國，同樣站上體壇巔峰，劉美賢 奪金占盡頭條，父親參與天安門民主運動後流亡美國成為話題。替中國批戰袍的谷愛凌 則成為抨擊焦點，對中鷹派反應尤其激烈，她避談維吾爾族遭侵犯人權的訪談也被翻出檢視。

20歲的劉美賢（Alysa Liu）強勢回歸，在冬奧摘金，如浣熊條紋般的棕金色髮型及無敵凌厲旋轉動作瞬間洗版，成為本屆賽事最具記憶點的畫面之一。

她在加州出生，5歲開始滑冰，13歲成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主。16歲那年，她以精疲力竭與追求其他興趣為由震撼退役，兩年後以嶄新觀點復出，最終拿下體育賽事最高榮譽。

她的家庭背景，也讓這面金牌多了一層歷史及政治重量。

美國眾議院「中國問題特別委員會」連串嚴肅推文中，20日難得出現充滿運動張力的附圖，即是對昭告世人美國女孩劉美賢奪金。

委員會推文寫道，劉美賢與父親劉俊（Arthur Liu）曾在2022年北京冬奧 前，因劉俊參與1989年天安門民主運動而被中共盯上；劉爸爸當年被迫逃往美國，「如今他女兒成為美國代表隊的奧運冠軍」。

同時，同樣在加州長大的谷愛凌（Eileen Gu），選擇代表中國而非美國參賽所引發的爭議持續發酵，共和黨聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）17日推文表示，谷愛凌是出生於美國的滑雪選手，卻為共產中國效力，共產中國是想摧毀美國的政權。

奧格茲狠批，「背叛美國、支持美國對手的人，必須付出代價」。

同屬共和黨的副總統范斯（JD Vance）同日受訪時語氣較保留，表示「完全不清楚」該如何界定谷愛凌的國籍身分，但仍希望美國公民能選擇代表美國參加國際賽事。

「我確實認為，一個在美國長大、受惠於我們的教育體制，並享有讓這個國家成為偉大之地的自由與權利的人，我會希望他們能選擇代表美國參賽。」

谷愛凌在2019年決定代表中國參賽，她的母親是第一代移居美國的中國移民。當時她表示，這是一個「極其艱難」的決定，而考量到美中地緣政治緊張，美國輿論不買帳。

憑藉與中國銀行等中國企業及西方品牌合作，谷愛凌光是2025年估計收入就高達2300萬美元，位居全球冬季奧運選手之冠。她曾表示，她是為了在中國出生的母親而選擇代表中國參賽。

網路輿論對兩人的比較，一路延燒到人權議題。劉美賢曾在Instagram發文關注中國侵犯維吾爾族人權。劉俊曾向美國媒體表示，聯邦調查局（FBI）告知他們父女是中國特務的目標，在北京冬奧期間，美國國務院和美國奧委會曾派員保護劉美賢安全。

相較之下，谷愛凌日前接受時代雜誌（TIME）專訪時表示，評論中國在人權方面備受爭議的紀錄並不是她該涉入的領域。

例如，美國政府曾指控中國對以穆斯林為主的維吾爾族群實施侵害行為。她表示：「我不是這方面的專家，我沒有做過相關研究。我覺得那不是我的事。我不會在社群媒體上發表重大的評論或主張。」

時代雜誌記者追問，身為史丹佛大學國際關係系出身的學生，她理應能夠在這個議題上做好功課？谷愛凌說，自己對於各種數據本來就比較懷疑。「這不是說我讀了一篇文章就會想，喔，這一定是真的。」

她表示，需要看大量的證據，甚至需要親赴現場，和當地親身生活過的人交談、聽錄音，思考歷史及政治因素的影響，這是一生的探索。

這段訪談被曾任共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）幕僚、目前擔任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）截圖轉發，還有議員乾脆寫「劉大於谷」（Liu > Gu）。

「成為像劉美賢一樣的人」這句話也在社媒暴紅，在批評谷愛凌效忠中國的圈子中更快傳開。單單將兩人照片並列，寫上「在充滿選擇的世界裡，成為劉美賢」的發文，即狂掃百萬點閱。

出身中國、經歷文革的美國學者余茂春，今天則以父親的角度對劉美賢及谷愛凌兩人作出比較。

他於推特寫道，身為一位在美國自由出生孩子的家長，他認為劉美賢及谷愛凌代表兩條道路、兩種理念。其中一種是「虎式教育」，把孩子當成一個專案，金牌、名聲、品牌、國家定位都是精心設計。

「這令人印象深刻嗎？是的。但那是誰的人生劇本？」

余茂春說，另一種則是，一位曾經嚴格要求女兒的父親，最後做了最困難的一件事：在巔峰時讓女兒選擇離開，因為人生屬於她自己。「真正的成功，不只是培養出冠軍，而是培養出自由的人。」

劉美賢及谷愛凌激起美國社會截然不同的評價，兩人的對照，早已超越體育。而體育從來就不是單純的賽事激情與榮譽，更包含國家認同與價值。