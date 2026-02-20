冬奧╱美國、加拿大 晉級男子冰球決賽

我的頻道

新華社米蘭2月20日電
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會冰球項目男子半決賽在意大利米蘭舉行，加拿大隊3比2戰勝芬蘭隊，晉級決賽。（新華社）

米蘭冬奧會男子冰球項目20日進行了半決賽，奪冠熱門加拿大隊和美國隊晉級決賽。加拿大隊在0:2落後的局面下後來居上，以3:2擊敗衛冕冠軍芬蘭隊，美國隊則以6:2大勝斯洛伐克隊。

作為冰球領域的世界強隊，加拿大隊和芬蘭隊曾多次在世界大賽上相遇，互有勝負。在此前進行的四分之一決賽中，兩隊均通過加時賽取勝。

開場後，加拿大隊占據優勢，但得勢不得分，反而被芬蘭隊連入兩球，陷入被動。第二節中段，加拿大隊的進攻終於收到成效，萊因哈特完成破門，將分差縮小為一球。第三節，背水一戰的加拿大隊攻勢更盛，泰奧多爾利用一次門前混戰扳平比分。常規時間即將結束時，加拿大隊獲得多打少的機會，主力射手麥金農勁射破門，為加拿大隊鎖定勝利。

全場比賽，加拿大隊在有效射門上以39:17大幅領先。芬蘭隊門將薩羅斯完成了36次成功撲救。

這是加拿大隊自2014年索契冬奧會以來首次進入冬奧會男子冰球決賽。主教練庫珀賽後說：「這場比賽真是太艱難了，我們過早地丟掉兩球，面對芬蘭隊這樣的強隊，丟掉兩球的局面太被動了。我們的第一個進球很重要，為我們贏得了喘息之機。」

庫珀透露，本場因傷缺席的球隊領袖克羅斯比將有可能出戰決賽。

面對斯洛伐克隊，美國隊全場占據主動，前兩節就確立了5:0的巨大優勢，並最終大勝晉級。

決賽將於22日進行。

美國隊戰勝斯洛伐克隊，獲得男子冰球決賽權。（美聯社）

