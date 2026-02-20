冬奧╱荷蘭速滑老將德容4戰奧運 首奪金

我的頻道

新華社米蘭2月20日電
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰女子1500米決賽在意大利米蘭舉行。荷蘭選手德容奪冠後慶祝。（新華社）
第四次冬奧征程，荷蘭老將安托瓦妮特·德容終於斬獲首金。20日進行的米蘭冬奧會速度滑冰女子1500米比賽中，她以1分54秒09的成績站上了最高領獎台。

這位30歲的荷蘭名將此前已在平昌和北京兩屆冬奧會上收穫了三枚銅牌和一枚銀牌。在本屆冬奧會女子團體追逐比賽中，她又隨荷蘭隊獲得亞軍。

20日，德容以0.06秒的微弱優勢險勝挪威選手朗妮·維克隆德，終於迎來了自己的首枚奧運金牌。

「這種感覺太不可思議了，能站在這裡真是太棒了。這枚金牌對我來說意味著一切。我手裡已經有銀牌和銅牌，唯獨缺少奧運會金牌。我為自己實現了目標而感到無比自豪。這簡直太瘋狂了！」德容說。

維克隆德此前已在女子3000米和5000米項目中分獲銀牌和銅牌，這次再添一銀，收穫了個人本屆冬奧會第三枚獎牌。

維克隆德說：「我非常自豪，也很滿意。我曾夢想獲得一枚獎牌，如今拿到三枚實在很酷。」

銅牌被加拿大選手瓦萊麗·馬爾泰以1分54秒40的成績收入囊中，此前她還獲得了女子3000米銅牌，並隨加拿大隊奪得女子團體追逐金牌。

奪冠熱門、四年前在北京冬奧會這個項目上摘銀的日本名將高木美帆滑出1分54秒865，排名第六，無緣個人第11枚奧運獎牌。

現年31歲、在本屆冬奧會上獲得了三枚銅牌的高木美帆說：「冷靜下來想想，我認為自己真的努力拼過了。在這個過程中，許多時刻本可以輕易放棄，但我選擇堅持到底。從這個意義上說，我對自己能走到這一步感到欣慰。」

