冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

「王心迪是冠軍！王心迪是好樣的！夫妻雙雙是冠軍！」20日晚，在遼寧瀋陽的家中，看到女婿王心迪確認奪冠的那一刻，徐學君第一時間在家族群裡發出了歡呼。

在當天的米蘭冬奧 會自由式滑雪男子空中技巧決賽中，王心迪以132.60分的完美一跳拿到金牌。在場邊為他加油吶喊的，正是兩天前衛冕成功的妻子徐夢桃。這對頂峰相見的體壇伉儷，成為冬奧會史上難得的「冠軍夫妻檔」；據公開資料顯示，這是歷史上首對在同一屆冬奧會上分別摘得同一項目男、女金牌的夫妻。

China's Xu Mengtao (women's) and Wang Xindi (men's) BOTH won Aerials Gold at the #WinterOlympics. What a week. 🤯 pic.twitter.com/9GNJTr6nvQ — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) 2026年2月20日

網上都在驚呼「最強夫妻檔」的誕生，對此徐學君既淡定又驚喜。

「女兒奪冠，我有些習以為常了。」談到女兒，徐學君帶著一種「老父親」的淡定，但提到女婿王心迪時，他語氣明顯上揚：「姑爺（女婿）奪冠我很驚喜！」

此前兩屆冬奧會，王心迪均遺憾止步資格賽。徐學君深知這枚金牌對王心迪的分量。「心迪一直有這個實力，只不過幸運沒落到他的頭上，這次桃桃衛冕成功可能給心迪帶來了運氣。」

對於女兒、女婿雙雙奪金的秘訣，徐學君介紹，由於夫妻倆同為這個項目的運動員，因此日常訓練中相互指點、彼此幫助，能夠共同成長。「他們經常一起探討動作細節、分析短板，既是並肩作戰的隊友，也是相互依靠的愛人。」

見證兩人一路走來的瀋陽體育學院體能訓練學院院長牛雪松，同樣激動不已。他賽後給徐夢桃發去消息：「桃桃，你們兩口子雙雙得金，太戲劇性了！拍電影都不敢這麼演，這簡直無法想像！」

牛雪松用兩個比喻形容自己觀看兩人比賽的心情：「看桃桃比賽像坐過山車，看心迪比賽像坐跳樓機。」在等待王心迪最終名次的時刻，他內心忐忑，甚至做好了裁判可能有所偏向的心理準備。

「賽前我們分析過，如果中國和瑞士 選手動作質量相當，哪怕我們稍微好一點，裁判可能也不會把金牌判給我們。」但結果讓他感嘆：「打分很公正，真正體現了奧林匹克的公平、公開、公正。」

王心迪是河北秦皇島人，從小練體操，12歲時受傷，在2007年9月來到瀋陽體院改練自由式滑雪空中技巧。作為體能教練，牛雪松看到了王心迪的堅韌。「一次是大腿後側的肌肉撕裂，一次是韌帶的撕裂。」牛雪松說，兩次「大傷」給王心迪造成不小的麻煩，但他從未被打倒。在牛雪松看來，王心迪的冠軍之路沒有任何捷徑。「這算是厚積薄發吧，他是在不斷積累中成長起來的。」

2007年底，17歲的徐夢桃因落地失誤導致右膝前交叉韌帶斷裂。素來報喜不報憂的她，瞞著父母獨自手術、康復。傷情稍有好轉，她便單腿一蹦一跳地去食堂。那時，12歲的小師弟王心迪看到這一幕，滿心敬佩，主動上前攙扶。很多人不會想到，這對賽場同門，多年後成為了比翼雙飛、登頂奧運 的「金牌伉儷」。