我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

華裔花式滑冰女將劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧為美國隊帶回24年來第一面冬奧花滑金牌，退役兩年後華麗回歸的歷程激勵人心。而她一頭棕金色挑染的髮型讓不少粉絲感到好奇。

據報導，現年20歲的劉美賢，目前在冬奧已經拿到兩面金牌，而她頂著一頭棕色與白金色交錯的頭髮，並非單純為了時尚。她曾在TikTok上透露自己「是想成為一棵樹。」頭髮的顏色就像樹幹上的年輪一樣，每一圈都象徵著她作為花式滑冰選手的時光。

劉美賢在米蘭奧運前表示：「其實三年前我原本想染成浣熊條紋，但後來覺得『太誇張、太花時間，而且很難維持』。」她笑說，「後來我想，我有點想變成一棵樹，每年加上一個新的年輪。於是第二年我就加了第二圈。頭髮會自然長長，所以今年我又做了一樣的事，我打算每一年都再加一圈顏色。」

在花式滑冰錦標賽前，劉美賢與髮型師Kelsey Miller 合作，讓她頭髮上的「光環」色帶更加明亮。Miller接受「Allure」採訪時表示：「我擅長層次染髮、紅髮造型與接髮，這對我來說確實是非常獨特的挑戰。我們常常習慣既有風格，能夠跳脫框架、嘗試平常不會做的造型，真的很有趣。」她協助讓劉美賢的金色頭髮更加突出、更加鮮明。

Miller也談到劉美賢這款獨特造型的意義：「頭髮其實就是你的身分象徵，它能夠幫助你建立自信，我很高興看到這樣的自我表達被帶進體育世界，因為這份自信只會讓劉美賢成為更出色的運動員。」

世報陪您半世紀

劉美賢 米蘭冬奧 華裔

上一則

NBA／唐西奇要回歸了 湖人終於盼到三巨頭合體

下一則

冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

延伸閱讀

冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 揭場上完美發揮心法

冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 揭場上完美發揮心法
冬奧／劉美賢回歸迎顛峰 坂本花織「最後一舞」丟金落淚

冬奧／劉美賢回歸迎顛峰 坂本花織「最後一舞」丟金落淚
冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳

冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳
圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌

圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
中國選手谷愛凌。（路透）

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

2026-02-18 13:03

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕