冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

華裔 花式滑冰女將劉美賢 （Alysa Liu）在米蘭冬奧 為美國隊帶回24年來第一面冬奧花滑金牌，退役兩年後華麗回歸的歷程激勵人心。而她一頭棕金色挑染的髮型讓不少粉絲感到好奇。

據報導，現年20歲的劉美賢，目前在冬奧已經拿到兩面金牌，而她頂著一頭棕色與白金色交錯的頭髮，並非單純為了時尚。她曾在TikTok上透露自己「是想成為一棵樹。」頭髮的顏色就像樹幹上的年輪一樣，每一圈都象徵著她作為花式滑冰選手的時光。

劉美賢在米蘭奧運前表示：「其實三年前我原本想染成浣熊條紋，但後來覺得『太誇張、太花時間，而且很難維持』。」她笑說，「後來我想，我有點想變成一棵樹，每年加上一個新的年輪。於是第二年我就加了第二圈。頭髮會自然長長，所以今年我又做了一樣的事，我打算每一年都再加一圈顏色。」

在花式滑冰錦標賽前，劉美賢與髮型師Kelsey Miller 合作，讓她頭髮上的「光環」色帶更加明亮。Miller接受「Allure」採訪時表示：「我擅長層次染髮、紅髮造型與接髮，這對我來說確實是非常獨特的挑戰。我們常常習慣既有風格，能夠跳脫框架、嘗試平常不會做的造型，真的很有趣。」她協助讓劉美賢的金色頭髮更加突出、更加鮮明。

Miller也談到劉美賢這款獨特造型的意義：「頭髮其實就是你的身分象徵，它能夠幫助你建立自信，我很高興看到這樣的自我表達被帶進體育世界，因為這份自信只會讓劉美賢成為更出色的運動員。」