冬奧／劉美賢花滑摘金 秀完美華麗復出 也成媒體時尚寵兒

華裔選手劉美賢本屆冬奧復出代表美國隊出賽，19日以完美演出擊退日本兩名對手，一舉拿下金牌，她的時尚造型也深獲觀眾喜愛。（歐新社）

曾是美國花式滑冰最受矚目的天才少女，劉美賢 (Alysa Liu)在2022年北京冬奧拿下第六名後突然宣布退休，當時她才16歲。長年被訓練與比賽填滿的生活，讓她感到疲憊與迷失，她曾感嘆說，「我覺得自己像被操控的木偶，不知道自己是誰。」如今她以全新的心態復出溜冰場，再度成為媒體焦點與時尚寵兒，19日更拿下女子花滑單人滑的奧運 金牌。

劉美賢的父親劉俊(Arthur Liu)是中國移民，曾參與1989年天安門的六四學生運動，後來流亡到美國，現為律師事務所負責人。劉俊透過代孕有五個孩子，劉美賢是老大。

在本屆米蘭冬奧 裡，劉美賢經常被拿來與代表中國隊出賽的谷愛凌（Eileen Gu）比較。

根據美聯社報導，劉美賢坦言，過去的生活除了訓練別無他物，長期住在科羅拉多州的奧運訓練中心，日復一日地訓練、用餐、睡覺，她表示當時感覺自己像個被人操縱的木偶，甚至對這項運動感到厭惡。決定退役後的劉美賢於是進入洛杉磯加州大學(UCLA)就讀，廣交圈外好友，並前往尼泊爾聖母峰基地營徒步旅行。

在一次滑雪旅行中，她久違地感受到腎上腺素飆升的快感，才又開始思考重拾冰鞋。她明白自己的世界觀已徹底改變，現在的她能主導自己的訓練規畫，並享受生活中的自由。

美國滑冰選手劉美賢在2026年冬季奧運女子單人花滑項目中摘金。（新華社）

劉美賢重返賽場的表現亮眼而且穩定，在2025年1月的全美錦標賽奪下亞軍，隨後在波士頓世界錦標賽，她以展現自信與喜悅的表演擊敗日本名將坂本花織(Kaori Sakamoto)，成為2006年以來首位奪得世錦賽金牌的美國女子選手。劉美賢19日再度擊敗坂本花織。

視滑冰為表達自我舞台

曾獲得奧運金牌的好友陳巍(Nathan Chen)指出，劉美賢已經證明過自己，現在的她擁有做回自己的自由。1992年奧運金牌得主克麗斯蒂．山口(Kristi Yamaguchi)也對她的回歸感到欣慰，認為劉美賢必須經歷那段缺憾，才能以更有力量的視角重新出發。

復出後，劉美賢氣勢如虹，幫助美國隊奪得世界團體錦標賽金牌、在Skate America拿下生涯首座大獎賽冠軍並贏得年終總決賽獎盃。如今20歲的她，不再把滑冰視為壓力來源，而是表達自我的舞台，她說，「我曾經很討厭滑冰，但現在我只是為了能滑冰而比賽。」

美國滑冰選手劉美賢在2026年冬季奧運女子單人花滑項目中摘金。（歐新社）

上唇繫帶穿環 展現時尚

E!網站報導，劉美賢不僅在2026年米蘭冬奧發光發熱，也以獨特風格成為時尚焦點。近期不少觀眾注意到劉美賢微笑時閃爍的飾品，一度誤以為她在牙齒上鑲嵌了寶石，劉美賢透露，那其實是上唇繫帶穿環(frenulum piercing)。

兩年多前，她自己完成了這個穿環，「我叫我妹幫我把嘴唇撐起來，我看著鏡子，手裡拿著穿刺針，就這樣穿過去。」她指出，「有人說我的風格很『另類』，我覺得挺貼切的，我真的很愛時尚。」

美國滑冰選手劉美賢在2026年冬季奧運女子單人花滑項目中摘金。（美聯社）

劉美賢在19日在完美演出後非常滿意，還對著電視直播鏡頭說，「我要的就是這個（that's what i'm f**king talking about）」。