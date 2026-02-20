「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）

來自舊金山灣區的20歲華裔選手劉美賢(Alysa Liu)19日在米蘭冬季奧運會女子花式滑冰長曲比賽突破日本選手夾擊，以接近完美的表現榮獲花式滑冰女子單人滑冠軍，座無虛席的米蘭滑冰館(Milano Ice Skating Arena)觀眾起立鼓掌並熱烈歡呼。暌違24年後，美國終於在這個獎項奪金。

劉美賢以總分226.79分奪冠，日本選手坂本花織(Kaori Sakamoto)、中井亞美(Ami Nakai)分別拿下銀牌與銅牌。坂本花織四年前在北京冬奧獲得銅牌，今年一心想拿金牌，最後以224.90分居次。「我真的非常遺憾，」坂本花織表示，「老實說，我對自己感到非常失望。」

這是劉美賢在米蘭冬奧拿下的第二面金牌，她與隊友葛倫(Amber Glenn)為美國隊拿下花式滑冰團體賽金牌。兩天前在短曲比賽失利的葛倫，在女子花式滑冰長曲比賽拿出本季最好表現，以214.91分排名第五。

代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目...
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（美聯社）

贏得勝利的時刻，劉美賢對著攝影鏡頭喊道：「我要的就是這個。」她在賽後接受媒體訪問時說：「對我而言，我的故事比任何事情都更重要。」

她說：「我會特別珍惜，這段歷程非常不平凡，對於我的人生，我沒有任何怨言。」

美國隊前一次在奧運花式滑冰長曲奪冠是休斯(Sarah Hughes)2002年在鹽湖城冬奧會拿下金牌。

劉美賢2022年北京冬奧拿到第六名之後，由於身心俱疲，16歲便宣布退役。接下來兩年，她一項項完成人生願望清單(bucket-list)，包括登上聖母峰(Mount Everest)基地營、進入洛杉磯加大(UCLA)心理系。

在一次滑雪旅行中，她感受到昔日滑冰時腎上腺素升高的快感，開始考慮復出。不過，這次重回體壇，她要用自己的方式滑冰，比起過去被當做神童時期以練習場為生活重心，如今的她變得更加瀟灑，更有自信。

劉美賢受訪時說：「我的人生就是這樣一路走過來的。過去發生的一切，把我帶到現在這一刻。」

美聯社報導，即使在19日晚間賽前熱身時，劉美賢也帶著笑容，沒有露出受到壓力的跡象。她抽空向坐在看台的親友揮手。她對媒體說，內心感覺是「快樂、有信心的」。

葛倫接受訪問時說，劉美賢曾經選擇退後一步，照顧心理健康，這段故事證明了永遠無法預測通往成功的旅程會是怎樣。葛倫說，希望劉美賢的經歷能讓滑冰界帶來影響，「讓大家知道慢慢來真的沒關係」。

