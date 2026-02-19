冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳

我的頻道

新華社／義大利利維尼奧19日電
2月19日，中國選手谷愛凌在比賽間隙。她晉級決賽。(新華社)
2月19日，中國選手谷愛凌在比賽間隙。她晉級決賽。(新華社)

在19日晚進行的米蘭冬奧自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽中，代表中國隊參賽的谷愛凌第一滑摔倒，僅得16.25分。在兩輪滑行取最高分的賽制下，這意味著她第二輪已不容有失。第二滑，谷愛凌基本順利完成整套動作，得到86.50分，以第五名晉級決賽。

這樣的「劇情」並不陌生。本屆冬奧的女子坡面障礙技巧和大跳台資格賽上，谷愛凌同樣在前段出現波動，隨後在幾乎不能再有失誤的情況下頂住壓力，鎖定決賽席位。三場資格賽，三次讓觀眾「心提到嗓子眼」。

「我真的不是故意（嚇著大家的）。如果能第一趟落成，我也希望第一趟就成功。抱歉，又讓大家嚇一跳。」來到混採區的谷愛凌笑著說。

對於為何總在首滑出現狀況，她坦言自己也在尋找答案。「我想知道為什麼總是這樣，想找到根源。這不是技術問題，我不是不知道怎麼做720度轉體。好像我需要達到一定的壓力門檻，才能激發最佳狀態。資格賽第一滑似乎壓力還不夠大，但我也不知道這麼想對不對。」

摔倒的瞬間，她心裡閃過的念頭是：「怎麼又來了。」

第二滑前，她在等待某種「狀態」的到來。

「我知道它會來的。我試著進入那種狀態。出發前有一段電視廣告暫停，我必須在那段時間裡保持住狀態，真的很難熬。」

本屆比賽，谷愛凌同時參加坡面障礙技巧、大跳台和U型場地技巧三個項目。她從開幕前便入住奧運村，而U池決賽在閉幕式前一天進行，這意味著她的冬奧之旅幾乎貫穿全程。

「明天（2月20日）是我2月2日以來的第一個休息日。」她說，「我真的很累。每天晚上都有訓練，還有新聞發佈會和興奮劑檢查。訓練時間是晚上7點到10點，經常連晚飯都來不及吃。」

被問到春節期間有沒有吃上餃子時，她無奈地笑道：「我還沒時間吃。明天我可能什麼都不想做，就好好吃飯，放鬆一下。」

「中文有個詞叫躺平，明天我就想躺平。」她說。

本屆冬奧，谷愛凌已在坡面障礙技巧和大跳台兩個項目中獲得銀牌。U池決賽將於21日晚進行。

圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌

