我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱「4好青年」寧忠岩虎口拔牙 打敗美速滑天才奪金

新華社米蘭2月19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地時間2月19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子1500米決賽在意大利米蘭舉行。中國選手寧忠岩奪得冠軍，並刷新奧運紀錄。圖為寧忠岩（中）、亞軍美國選手喬丹·斯托爾茲（左）、季軍荷蘭選手凱爾·內斯在頒獎儀式上。（新華社）
當地時間2月19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子1500米決賽在意大利米蘭舉行。中國選手寧忠岩奪得冠軍，並刷新奧運紀錄。圖為寧忠岩（中）、亞軍美國選手喬丹·斯托爾茲（左）、季軍荷蘭選手凱爾·內斯在頒獎儀式上。（新華社）

19日，在米蘭冬奧會速度滑冰男子1500米比賽中，寧忠岩以1分41秒98刷新奧運紀錄的成績摘得金牌。這也是中國在速滑男子1500米比賽中贏得的首枚冬奧金牌。

美國名將喬丹·斯托爾茲和衛冕冠軍荷蘭人凱·努伊斯分獲第二、三名。

寧忠岩在第13組與該項目的世界紀錄保持者努伊斯一同出發，而此前，荷蘭選手喬普·溫內馬斯已經以1分43秒05打破奧運紀錄。

前700米，努伊斯一度以微弱優勢壓制寧忠岩，但寧忠岩後程持續發力實現反超。最終，寧忠岩以1分41秒98衝線，將溫內馬斯剛打破的奧運紀錄提升了1秒07。

緊接著上場的第14組選手未能有所突破，比賽懸念留到美國速滑天才斯托爾茲所在的最後一組。本賽季五站世界盃比賽中，斯托爾茲手握五枚金牌，排名世界第一。本屆冬奧會，他已摘得男子500米和1000米兩塊金牌，並表示對1500米金牌志在必得。但最終斯托爾茲以1分42秒75完賽，摘得銀牌。

確認自己獲勝後，寧忠岩淚灑賽場，他身披五星紅旗緩緩繞場滑行慶祝，觀眾紛紛起身為他歡呼、鼓掌。「這個成績對我來說非常、非常滿意。我的目標是打開（1分）43秒，但我真沒想到自己能滑進（1分）42秒。」他說。

寧忠岩說，速度滑冰1500米相當於田徑賽事中的400米或800米。「身為一個亞洲人，能在這個項目上贏歐美人，太難了。我不相信我能獲得金牌，因為喬丹真的太不可思議了，他在這四年裡無人能擋，我始終把他當做一座跨不過去的山。但在奧運會1500米上，我把這座山成功翻過去了，山頂的風景太好了！」

寧忠岩的荷蘭籍教練德威特在賽後說：「我們知道這場比賽會非常艱難。努伊斯起跑速度極快，他會想在兩次換道時搶佔優勢，所以我叮囑寧一定要保持冷靜、穩住節奏，在第二圈時找準時間發力，並為最後一圈的衝刺做好準備。比賽的進程和我們預想的完全一樣，他完美執行了戰術。」

斯托爾茲在賽後擁抱寧忠岩，送上祝賀。「寧忠岩今天滑得太快了，我很高興他能拿到這塊金牌。他一直訓練得非常刻苦，一直都在努力站上領獎台，他能贏得比賽真的太酷了。」

談及寧忠岩，中國代表團副團長佟立新評價道：「形象好，精神好，人品好，成績好，中國好青年！」

世報陪您半世紀

奧運 米蘭冬奧 喬丹

上一則

冬奧╱哪個項目堪稱最自相矛盾的運動？

下一則

冬奧╱美國女子冰球隊打敗勁敵加拿大 奪冠

延伸閱讀

官宣？蘇翊鳴奪金 朱易曬合照送祝福…他甜回：愛妳寶貝

官宣？蘇翊鳴奪金 朱易曬合照送祝福…他甜回：愛妳寶貝
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
捷克狼犬闖冬奧賽道 選手驚呼「我以為出現幻覺」

捷克狼犬闖冬奧賽道 選手驚呼「我以為出現幻覺」
谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

熱門新聞

中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
中國選手谷愛凌。（路透）

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

2026-02-18 13:03
當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

2026-02-13 18:40

超人氣

更多 >
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾