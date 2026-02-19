冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

日本雙人花式滑冰選手木原龍一(中後)將搭檔三浦璃來(中前)舉起。(新華社)

日本 雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一16日在米蘭冬奧 逆轉摘金，兩人賽後在頒獎典禮的互動再度引發熱議。

日本電視台報導，當天頒獎典禮上，當名字被叫到時，木原輕托三浦腰際，將她送上頒獎台；儀式結束準備下台時，三浦雙手張開，他又像抱著人偶一樣，直接把搭檔抱起「運送」離場，畫面溫馨又逗趣。當時一同站上頒獎台的喬治亞與德國組合，也露出驚訝又溫暖的笑容看著這一幕，成為全球矚目的畫面。

其實兩人過去就曾出現類似互動，還在粉絲之間被暱稱為「木原運送」。這回在奧運頒獎台上演，讓粉絲直呼感動，也在社群媒體 X掀起討論熱潮。

兩人今天透過日本電視台晨間節目「ZIP!」與東京棚內連線。主持人詢問「木原運送」的由來時，木原首次公開「創業理由」，「因為璃來常常會在很奇怪的地方跌倒，我不希望她受傷，所以一開始是為了降低受傷風險才會這樣做。」

這番話讓棚內來賓齊聲發出「喔」的恍然大悟聲。

木原也笑說，「不過後來璃來好像也慢慢喜歡上這樣了，會等我來抱她。」三浦則俏皮補充說，「確實，因為自己不用滑了。」

她還透露，「下樓梯有高低差時，他還會像抓貓一樣抓著我後頸提起來，對待我的方式根本像對小孩一樣。」

木原溫柔表示，「如果不注意，璃來很快就會跌倒，所以不只是在冰場上，離開冰場後我也一直看著她。」

本屆賽事中，兩人在短曲發生意外失誤，卻在長曲拿下世界最高分，上演大逆轉奪金。木原透露，「不只是璃來，還有布魯諾教練（Bruno Marcotte）都告訴我，棒球是不到9局下3出局不算結束，所以比賽還沒完。很多人用很有力量的話幫助我重新振作。」

三浦則分享，「我是第一次看到龍一在比賽還沒結束就哭成那樣，一開始不知道該怎麼面對，但我告訴自己，如果在這裡就崩潰，連站上頒獎台都不可能。最後我們好好談過，真的很慶幸能夠撐過來。」

她也笑說，「平常都是龍一帶著我，我是被照顧的那個。不過現在好像變成他是愛哭鬼，我成了姐姐。」木原則乾脆回應，「我是弟弟。」兩人相視而笑的畫面，令人印象深刻。