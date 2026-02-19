我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

報導稱：谷愛凌曾在史丹福校園遭「攻擊與威脅」

編譯廖宜怡、記者馬雯婷／綜合報導
代表中國的選手谷愛凌16日在米蘭冬奧上自由式滑雪女子大跳台決賽中，摘得個人本屆冬奧會第二枚銀牌，披上中國五星旗。(路透)
代表中國的選手谷愛凌16日在米蘭冬奧上自由式滑雪女子大跳台決賽中，摘得個人本屆冬奧會第二枚銀牌，披上中國五星旗。(路透)

一篇報導指出，代表中國出戰米蘭冬奧的滑雪女將谷愛凌(Eileen Gu)曾在史丹福大學校園內遭到攻擊。

根據體育媒體「運動員」(The Athletic)17日發表的一篇報導，出生於舊金山的22歲自由式滑雪運動員谷愛凌透露，自己曾在就讀的史丹福大學校園裡遭到攻擊，還收到死亡威脅，宿舍也被人盜竊，當時有向警方報案。

史丹福大學公共安全部門發言人17日回覆舊金山紀事報的詢問時，僅提供了一個警方報告的網路連結，未發表任何評論。

史丹福大學發言人戴維斯(Angie Davis)也沒有證實或評論谷愛凌遭到攻擊的消息。她僅在電子郵件中寫道：「史丹福大學的首要任務是保障校園內每一位成員的安全和福祉，為所有人創造一個安全的環境。」

紀事報指出，谷愛凌於2022年入讀史丹福大學，今年休學一年。上個月，時代雜誌刊登了一則長篇報導，稱史丹福大學是谷愛凌忙碌生活中的一股穩定力量，描述她在校園裡的時光如何「幫助她平緩混亂」。

時代雜誌稱，谷愛凌在史丹福大學加入了一個姐妹會、組織了一個非正式的男女混合籃球隊，還經常邀約朋友們去遊樂場和公園遊玩。時代雜誌指出，谷愛凌計畫在奧運結束後以大三學生身分重返校園。

不過，時代雜誌的報導與「運動員」的報導形成了鮮明對比。「運動員」17日的報導除了透露谷愛凌在史丹福校園遭遇攻擊、盜竊和收到死亡威脅之外，還指出谷愛凌「在有人請願反對她入學的情況下」仍被史丹福大學錄取。

經過紀事報調查，change.org網站上仍有這份敦促史丹福大學撤銷谷愛凌2022年入學資格的請願書，截至17日晚間，這份請願書已獲得8642個有效簽名。

請願書指出，請願發起人大多是子女即將上大學的家長，其中包括一些華人。請願書還指責谷愛凌「未能譴責」中國侵犯人權的行為。

谷愛凌選擇代表中國出賽讓她飽受爭議，但也讓她成為全球名人。根據Sportico報導，她在Instagram上擁有240萬粉絲，去年代言收入估計高達2300萬美元，代言公司包括Tiffany、Red Bull和保時捷等美國公司，以及安踏、中國銀行和瑞幸咖啡等中國公司。

谷愛凌 史丹福大學 舊金山

