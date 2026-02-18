冬奧／前身是軍事巡邏 一次看懂新增大項「滑雪登山」是什麼？

圖為滑雪登山項目義大利夫妻檔選手艾芭·德·希爾維斯特羅(右)及米凱萊·博斯卡奇。(路透)

米蘭冬奧 會新增大項滑雪登山19日拉開戰幕，36名頂尖選手將在阿爾卑斯山區小城博爾米奧共同書寫冬奧會新歷史。這個冬奧會24年來首次新增的大項是什麼？怎麼比？看點有哪些？

是什麼：從出行方式到競技賽事

顧名思義，滑雪登山就是將「爬」和「滑」結合在一起，是一項非常接近於雪山居民傳統出行方式的運動。

「爬」的階段，專業術語叫作「上升」，選手需在雪板下粘貼止滑帶，或者背著雪板在雪坡上爬升，這是模擬山區居民踩著毛皮雪板攀登雪山，以及遇到崎嶇山路時背板徒步登山的過程；而「下滑」環節則與高山滑雪有些類似，模擬了人們下山繞障礙物滑行的過程。

滑雪登山從出行方式向競技運動的轉變發生在19世紀末的歐洲。當時，滑雪運動的中心從北歐轉向阿爾卑斯山區，越野滑雪中發展出了專攻向下滑行的高山滑雪技術。由於那時還沒有機械纜車，最早的高山滑雪愛好者，必須同時也是合格的登山者。滑雪登山的娛樂和比賽活動就此產生。

同時，這項運動的實用性也沒有消失，這從其早期名稱中便可看出。20世紀初，滑雪登山一度被稱為「軍事巡邏」，因為對於國境線在阿爾卑斯山區之中的幾個歐洲國家來說，其部隊必須掌握滑雪登山相關技術，才能完成邊境 巡邏任務。

1924年首屆冬奧會，軍事巡邏就是正式項目。因此，滑雪登山出現在米蘭冬奧會，嚴格意義上並非首秀，而是一次跨世紀的重返。

怎麼比：從縱橫山野到雪場競速

雖然近幾屆冬奧會都有新的小項加入，但像2026年冬奧會這樣將一個大項，即一種全新的運動形式整體引入冬奧會，上一次還是2002年引入鋼架雪車。不過和許多新項目的首秀一樣，這次冬奧會上，觀眾並不能看到滑雪登山運動的「完全態」。

滑雪登山在世錦賽中設垂直競速、短距離、個人越野、混合接力以及團體賽。本次冬奧會僅設短距離和混合接力賽。可以說，二者在2010年誕生之初，就是為了滑雪登山進軍冬奧會而量身打造的新項目。

在本屆冬奧會滑雪登山的舉辦地博爾米奧，小鎮街道上時常能看到背著滑雪登山雪板的普通人。(路透)

與個人越野等長距離比賽動輒在雪山的野雪環境中進行不同，短距離賽可完全在滑雪場的雪道上進行。其線路長度僅幾百米，選手在人工布置好的線路中依次完成穿雪板上升、背雪板上升、轉換、穿雪板下滑等環節，比賽時間僅3分鐘左右。接力賽也依託于短距離賽道進行，一隊由一男一女組成，依照女-男-女-男的次序，每名選手共完成兩次上升和下滑。

這種改良減輕了辦賽成本，對冬奧會所看重的電視轉播也比較友好。雖然有批評認為，把滑雪登山搬到雪場之內有損其根植于山野的精神內核，但國際滑雪登山聯合會主席雷古拉·邁爾在博爾米奧回應了這種聲音。

「我們運動的核心從未改變。山峰沒有變成背景板，而是我們運動存在的基礎。真正決定一切的不是場面的宏大，而是運動員的付出；不是形式上的鋪張，而是對山地精神的堅守。」

看什麼：從歐洲中心化到中國新星湧現

在冬、夏奧運 會規模嚴格控制的大背景下，滑雪登山能回歸冬奧大家庭，一個重要原因就是它在阿爾卑斯山區的高普及度。

在本屆冬奧會滑雪登山的舉辦地博爾米奧，小鎮街道上時常能看到背著滑雪登山雪板的普通人。上至老人，下至兒童，親朋好友約上一起登上雪山，喝杯熱飲再滑行而下，是一種常見的休閒活動。一名當地人告訴記者：「我們下了班去滑雪登山，就像城市裡的人去健身房一樣尋常。」

2026年和2030年兩屆冬奧會都在阿爾卑斯山區舉辦，這項運動因而也獲得了承辦國的大力支持。但同時，滑雪登山界仍需面對的問題是：由於自然條件限制，缺乏海拔適宜、氣候溫和的雪山的地區，幾乎無法自然形成這項運動的傳統。因此，該項目目前仍然相當「歐洲中心化」。

此次獲得冬奧資格的36人中，僅六人來自歐洲以外。而中國隊20歲的布魯爾和19歲的次旦玉珍，又是這六人中僅有的亞洲面孔。兩人均在2020年前後才開始練習滑雪登山，曾多次獲得世青賽冠軍，是U20年齡組全球頂尖的選手。此次冬奧會，他們將參加男、女短距離和混合接力全部三個項目。中國新星能在歐洲人主導的雪上新項目中走到哪一步，值得期待。

具體到賽事之中，滑雪登山雖然小眾，但其短距離項目並不缺乏傳統競速賽事的緊張刺激。比賽為集體出發，因此追逐、反超、最後時刻逆轉、微小失誤葬送好局等場面並不少見。

總之，三分鐘內什麼都有可能發生，盯緊屏幕，一起見證這場雪上速度之戰吧！