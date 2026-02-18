冬奧／加時賽進球 美國隊進男子冰球四強

我的頻道

新華社米蘭18日電
美國隊對瑞典隊進入加時賽，最終比分2:1美國隊晉級。(路透)
美國隊對瑞典隊進入加時賽，最終比分2:1美國隊晉級。(路透)

米蘭冬奧會男子冰球四分之一決賽18日展開，4場比賽有3場戰至加時賽，奪冠熱門加拿大隊、美國隊和衛冕冠軍芬蘭隊均遭到了對手的猛烈阻擊，3隊通過加時賽的進球才涉險過關，上屆冬奧會銅牌得主斯洛伐克隊大勝晉級。

加拿大隊以4:3險勝捷克隊。面對實力不俗的對手，眾星雲集的加拿大隊屢次陷入被動。開場以1:2落後，隊長克羅斯比受傷，距離常規時間結束還剩不到4分鐘時還落後1球。絕境之下，加拿大隊爆發出巨大能量，尼克·鈴木在一次進攻中墊射得手，在最後時刻將比分扳平。加時賽，加拿大隊抓住了機會，由馬爾納完成破門，最終驚險獲勝。

為隊伍立下大功的馬爾納賽後說：「我們依然有很多工作要做，前面的挑戰依然嚴峻。我們必須保持專注，繼續執行好我們的比賽計劃。」

捷克隊的大衛·坎普夫說：「我們曾經以3:2領先，那個時候我們以為很接近勝利了。我們打了一場非常不錯的比賽。上一場比賽我們表現得並不好，但這場比賽我們非常團結，我想我們可以昂著頭離開賽場。」

衛冕冠軍芬蘭隊同樣通過加時賽取勝，以3:2戰勝瑞士隊。芬蘭隊在一開場就以0:2落後，直到第三節後半段才連入了兩球，將比分扳平。萊赫科寧在加時賽為芬蘭隊打進關鍵一球。

面對瑞典隊，美國隊在第二節取得進球，瑞典隊並未放棄，在距離常規時間結束不到兩分鐘時打入關鍵一球將比賽拖入加時。加時賽開始後，美國隊對瑞典隊球門發動多次進攻，最終由休斯通過一記遠射破門將比分定格為2:1。

美國隊對瑞典隊進入加時賽，最終比分2:1美國隊晉級。(歐新社)
美國隊對瑞典隊進入加時賽，最終比分2:1美國隊晉級。(歐新社)

斯洛伐克隊面對德國隊打得遊刃有餘，全場處於主動，最終以6:2取下一場大勝。

男子冰球半決賽將於20日進行。

加拿大 瑞典 米蘭冬奧

