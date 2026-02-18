范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
中國選手谷愛凌。（路透）
憑藉在2026年冬季奧運會上獲得的兩枚銀牌，谷愛凌（Eileen Gu）成為奧運歷史上獎牌最多的女子自由式滑雪運動員。這位出生於舊金山、就讀於史丹福大學的選手，代表中國、她母親的故鄉參賽，目前已累積五枚奧運獎牌（兩金、三銀）。

她選擇代表中國而非美國出賽的決定，似乎並未獲得副總統范斯的認同。

「我確實認為，一個在美國長大、受益於我們的教育體系以及享有這個國家賦予的自由和權利的人，我希望他們會想為美國比賽，」范斯周二在接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示。

「所以，我會支持美國運動員，我認為這部分原因是因為這些人認同自己是美國人。這就是我在本屆奧運會上支持的對象。」

谷愛凌在2022年北京奧運會上首次代表中國出賽，並在大跳台和半管項目中奪得兩枚金牌。根據她的奧運簡介，谷愛凌精通英語和普通話。在過去的採訪中，她曾表示，選擇代表中國，是出於希望開創自己道路的考量。

「美國已經有代表了。」她告訴時代雜誌，「我喜歡建立自己的池塘。」

谷愛凌出生於2003年，母親是中國移民，父親則是美國人。中國不承認雙重國籍，而谷愛凌並未透露自己的國籍狀態。奧運規則規定，「同時擁有兩個或以上國籍的人，可以代表其中任意一個國家參賽。」

「我完全不知道她的身分應該如何認定。」范斯告訴福斯新聞，「我認為這最終取決於奧委會。」

范斯在本屆奧運會中一直保持高曝光率，他在米蘭聖西羅體育場的開幕式上領導美國代表團出場。當他出現在大螢幕上時，也曾遭到觀眾噓聲。

至於谷愛凌，在2022年北京奧運期間被問及國籍問題時，她表達了希望專注於運動如何團結人心的想法，「我確實感覺自己既是美國人，也同時是中國人。」谷愛凌在北京對記者說。

「我在美國的時候是美國人，在中國的時候是中國人。我一直非常感謝美國和中國，正是他們造就了今天的我。

我並不覺得自己在利用任何一方，因為兩國都非常支持我，並且持續支持我。他們理解我的使命是利用運動作為團結的力量，用它來促進國家間的互動，而不是作為分裂的工具。」

代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

