中國最年長冬奧冠軍 徐夢桃：姐還有空間 還不想說再見

當地時間2月18日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽在利維尼奧舉行。中國選手徐夢桃以112.90分摘得金牌。 （中新社）

18日，35歲的徐夢桃在米蘭冬奧 會自由式滑雪女子空中技巧決賽中成功衛冕，成為中國隊歷史上年齡最大的女子冬奧冠軍。五戰冬奧的徐夢桃表示，只要心懷夢想，任何時候都是當打之年。「姐還有空間，現在還不到說再見的時候！」

徐夢桃在當日比賽中一共完成了三跳，都是難度系數4.293的向後翻騰三周轉體三周。資格賽和決賽首輪，她的這一動作都稍有瑕疵，分別得到89.29分和107.75分。雖未排在首位，但均足以晉級下一輪。

在「一跳定勝負」的決賽第二輪，徐夢桃頂住巨大壓力，用完美一跳得到了112.90分的高分，在最關鍵一跳發揮出了最佳水平。

「來到這之後無論是休息、飲食、心態、狀態，我都準備得非常好。這場決賽高手如雲，對我來說，我非常相信教練員，相信他會給我最好的速度。我也非常相信自己的技術，我相信我能非常充分地做好這一跳。」徐夢桃說。

國歌奏響，國旗升起的剎那，領獎台上的徐夢桃淚流滿面。談到那一刻的思緒，徐夢桃說：「我覺得那一刻對我來說不可思議。這四年就是為這個目標來的，可能（結果）看起來很輕鬆，但這四年其實又付出了巨大的努力。」

2006年都靈冬奧會，韓曉鵬為中國隊拿到了第一枚空中技巧項目金牌，也是中國第一枚雪上項目金牌。整整20年過去，同樣是在義大利 ，徐夢桃為中國隊奪得了女子空中技巧項目第一枚境外冬奧會金牌。

「能拿到這枚境外金牌真的很不容易。感謝一路懂我的家人，感謝一直支持我的教練。我希望把這種熱愛和傳承，傳遞給所有愛運動和愛冰雪的人們。」她說。

35歲的徐夢桃成為中國隊歷史上年齡最大的女子冬奧會冠軍。獲得銀牌的澳大利亞選手丹妮爾·斯科特同樣是35歲。徐夢桃說：「今年是我體育生涯的第31年。我覺得熱愛可抵萬難，年齡不是我們的枷鎖。只要心懷夢想，任何時候都是當打之年。我自己始終保持著一個昂揚向上的心態。我跟丹妮爾都是35歲，這是可以與自己相擁的年紀。」

屬馬的徐夢桃在本命年的大年初二衛冕成功，也是該項目歷史上唯一成功衛冕的冠軍，這對她來說有著特別的意義。「我想把這塊金牌送給我的爸爸媽媽，大年初一是我爸爸的生日，今年也是他的本命年。因為備戰，這些年來我不能在他們身邊照顧他們，感謝他們的支持與理解。」

「還會在下一屆冬奧會上看到你嗎？」新華社記者問。

「這幾天看到很多五屆冬奧會的老將，我為他們和自己感到自豪。但是姐還有空間，現在還不到說再見的時候！」她說。