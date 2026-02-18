冬奧╱徐夢桃衛冕滿身傷 父觀賽哽咽：我的女兒是戰神

當地時間2月18日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽在利維尼奧舉行。中國選手徐夢桃以112.90分摘得金牌。 （中新社）

「我還是第一名嗎？」「不用確認了，你還是第一！」四年前的北京冬奧 會，徐夢桃為中國隊實現自由式滑雪女子空中技巧項目金牌「零的突破」；四年後，她又在米蘭冬奧 會用完美的表現證明：老將不老，熱愛不滅。

18日的米蘭冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽，徐夢桃以完美一跳得到112.90分，成功衛冕。在遼寧瀋陽的家中，徐夢桃的父親徐學君看著頒獎儀式，眼含熱淚。

「我的女兒徐夢桃是戰神！」他哽咽著說，「她傷病纏身還能挑戰自我，她太熱愛這個項目了，我為她驕傲！」

「站住了！」「好！」「112.90！」大年初二，年味正濃。瀋陽體育學院白清寨校區熱鬧非凡，「續空中技巧輝煌」的條幅下，教師代表、小運動員組成加油團，手持五星紅旗為徐夢桃的每一跳歡呼喝彩。

伴著慶祝的鞭炮聲，與徐夢桃並肩作戰十餘年的體能教練牛雪松激動不已。「我為她做康復訓練的時候，看著她忍受傷痛、大汗淋漓，我都會偷偷抹淚。她的膝關節經歷過4次大手術，但她總能從困境中走出來，還能站在世界最高峰，太了不起了！」

20多年前，徐夢桃在瀋陽體育學院與自由式滑雪空中技巧項目結緣。這裡也是「空中飛人」的搖籃，自1991年以來培養出200多名該項目運動員，並建立起人才梯隊。本屆冬奧會，獲得銅牌的邵琪同樣出自於此。

12歲開始在雪山之上翻轉，徐夢桃的生活就和冬奧周期綁定：2010年在溫哥華首次參加冬奧會，她獲得第六名；2014年索契冬奧會，處於巔峰期的她因微小失誤遺憾摘銀；2018年平昌冬奧會，她再次與金牌擦肩而過。2022年北京冬奧會圓夢奪冠後，她沒有功成身退。進入米蘭周期，她狀態火熱，斬獲多枚獎牌，在本賽季獲得世界盃 總冠軍。

徐學君在客廳布置了獎牌展廳，每一塊獎牌都有專屬位置。「現在有160多枚了，這回多了一位『新成員』。」他說。