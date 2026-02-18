冬奧／上屆奧運後一度退役 華裔美籍劉美賢無懼日本花滑名將夾擊

劉美賢出賽女子花滑短曲項目。 （新華社）

米蘭冬季奧運 會在17日進行女子花式滑冰短曲項目，在前4名選手中就有3名日本 選手包辦，其中唯一一名非日籍選手則是來自美國的華裔選手劉美賢，她以短曲76.59分排名在第3名，將有機會在長曲決賽爭奪個人本屆賽事第二面獎牌。

20歲的劉美賢出生於加州，從小由擔任律師的父親劉俊扶養長大，並在5歲時開始學習滑冰，在北京冬奧 會上她也以16歲之齡獲得參賽資格，儘管賽前一度確診能否參賽成疑，但最終她仍成為該屆美國隊最年輕選手，並在女子花滑拿下第6名。

在奧運後劉美賢曾一度做出退役決定，決定遠離冰場，不過在陸續完成了願望清單上的項目後，劉美賢又再一次滑雪的過程中找回對於冬季運動的熱情，並在前年3月宣告復出，今年更是第二度站上冬奧舞台。

在日前與美國隊有一同拿下花滑團體賽金牌後，劉美賢在17日登場的女子花滑短曲中，則是以76.59分拿下第3名，僅次於演出三周半跳拿下最高分78.71分的日本中井亞美，以及三屆世錦賽金牌坂本花織，第四名則是同為日本選手的千葉百音。

對於上屆冬奧以第6名作收，還一度宣布退役，但在復出後劉美賢也於去年在世錦賽拿下金牌，今年又在短曲項目中與日本名將拉鋸，她賽後說：「不管我最後能不能超越她們，這都不是我的目標。我的目標就是完成我的節目，講述屬於我的故事，我不需要超越或是低於任何人才能做到這一點。」

談到有機會為美國奪下暌違24年的冬奧女子花滑金牌，劉美賢也表示，「我實在無法形容這種感覺有多麼不同，我的意思是，我的家人朋友都在這邊，且今年還沒有疫情，我能帶著我熱愛並引以為傲的節目來到這，向大家展示，並代表美國出賽，而且我還特愛我的比賽服，這讓我對一切充滿信心。」