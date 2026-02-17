我的頻道

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

新華社／義大利利維尼奧17日電
冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽，谷愛淩以179.00分摘得銀牌。(歐新社)
16日晚，在大跳台決賽後的新聞發佈會上，有外國記者問谷愛凌「覺得自己是贏得兩枚銀牌，還是丟掉兩枚金牌？」對此，谷愛凌直接回應「這種想法很荒謬」。谷愛凌表示：「我是歷史上最成功的自由式滑雪女運動員，我覺得這個事實本身就是答案」。

米蘭冬奧上，代表中國隊出賽的谷愛凌先後在自由式滑雪女子坡面障礙技巧和女子大跳台兩個項目上摘得銀牌。自北京冬奧以來，她個人獲得的冬奧獎牌已達兩金三銀，成為全世界自由式滑雪女運動員中首位五枚奧運獎牌得主。

「贏得奧運獎牌對每位運動員來說都是改變人生的經歷。做到五次，難度是指數級增加的。每一枚獎牌對我來說都一樣難，但是其他人的期待在升高。所以，『丟掉兩枚金牌』這個視角，坦白說我覺得這種想法很荒謬。我在展現最好的自己，我在做前所未有的事情，這已經足夠好了。」

本屆冬奧上，谷愛凌參加三個項目的比賽，分別是坡面障礙技巧、大跳台和U型場地技巧，其中大跳台是她最後決定參加的比賽。米蘭冬奧周期，她從未參加過國際雪聯旗下的大跳台賽事。這是她四年來第一次站上大跳台國際賽場。

大跳台決賽後，谷愛凌說：「今天我覺得最重要的一點是，我敢上場。原本我沒計劃要賽大跳台，但既然已經到了，能上場，為什麼不去試試？為什麼不讓世界看到最好的自我？無論輸贏，能讓世界看到我敢上場，這已經是我的金牌了。」

