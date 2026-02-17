我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春節團圓要面對親友盤問就焦慮 醫：想改善不是壓制情緒 從4方面著手

冬奧／劉美賢花滑短曲登場 被2日本選手擠到第三

冬奧／中國男子冰壺隊擊敗美國獲兩連勝

新華社／義大利科爾蒂納丹佩佐17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2月17日，中國選手李智超（左）、徐曉明（中）、許靜韜在冬奧會冰壺男子循環賽，以8比5戰勝美國隊。（新華社）
2月17日，中國選手李智超（左）、徐曉明（中）、許靜韜在冬奧會冰壺男子循環賽，以8比5戰勝美國隊。（新華社）

繼擊敗東道主義大利隊贏得首勝後，中國男隊17日在米蘭冬奧會冰壺循環賽中戰勝美國隊，收穫兩連勝；女子循環賽中，瑞典隊成為第一支晉級四強的隊伍。

本場比賽，中國男隊仍由四壘徐曉明、三壘費學清、二壘李智超、一壘許靜韜出戰。兩隊戰況膠著，七局過後戰成2:2平。第八局，美國隊四壘最後一投力量過大，被中國隊偷得三分，隨後美國隊後手拿到三分，將比分追平。帶著後手優勢進入第十局，中國隊最後一投雙飛成功再得三分，以8:5戰勝對手。

2025年12月舉行的奧運落選賽中，中國隊曾在爭奪冬奧名額的關鍵戰中不敵美國隊。徐曉明賽後說：「這場勝利獻給我們自己。在奧運賽場上，我們希望證明自己的實力，通過大賽的歷練，也能鍛鍊年輕運動員應對不同局面的能力。」

目前，瑞士隊七戰全勝排名循環賽第一，加拿大隊六勝一負排名第二，均已提前晉級半決賽。中國隊兩勝五負排名第八，捷克隊當日擊敗德國隊獲得首勝，衛冕冠軍瑞典隊則已確定無緣半決賽。

參加了四屆冬奧會的瑞典老將埃丁表示，無緣四強「感覺非常沉重」。談及13日與加拿大隊的衝突，他說：「這裡幾乎所有其他隊伍都感謝我們站出來發聲，這其實是很多隊伍都思考和討論過的問題，只是也許不像我們那樣，在情緒激動時去正面交涉。」

女子循環賽中，瑞典隊六勝一負，成為第一支晉級半決賽的隊伍。瑞士隊當日7:5戰勝韓國隊，美國隊10:3大勝丹麥隊，這兩場比賽的勝者目前都是五勝兩負。義大利隊8:6險勝日本隊，兩隊雙雙排在最後兩位。中國隊當日輪空，仍名列第七。

冰壺男子、女子項目各有10支隊伍參賽，循環賽前四晉級半決賽。18日，中國女隊將先後對陣丹麥隊和瑞典隊，男隊迎戰捷克隊。

世報陪您半世紀

瑞典 米蘭冬奧 義大利

上一則

場邊人語／季後較量 經驗棟梁

延伸閱讀

冬奧／冬季兩項男子4X7.5公里接力 法國隊逆轉奪冠

冬奧／冬季兩項男子4X7.5公里接力 法國隊逆轉奪冠
冬奧／速滑男子團體追逐 中國隊贏0.09秒奪銅

冬奧／速滑男子團體追逐 中國隊贏0.09秒奪銅
冬奧／谷愛凌：5枚冬奧獎牌 一次比一次難

冬奧／谷愛凌：5枚冬奧獎牌 一次比一次難
冬奧／挪威選手奧夫特布羅 北歐兩項再奪1金

冬奧／挪威選手奧夫特布羅 北歐兩項再奪1金

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

2026-02-13 18:40

超人氣

更多 >
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
ICE釋放催淚瓦斯 華女餐館老闆收留眾人「快進來」

ICE釋放催淚瓦斯 華女餐館老闆收留眾人「快進來」
瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」