冬奧／中國男子冰壺隊擊敗美國獲兩連勝

2月17日，中國選手李智超（左）、徐曉明（中）、許靜韜在冬奧會冰壺男子循環賽，以8比5戰勝美國隊。（新華社）

繼擊敗東道主義大利 隊贏得首勝後，中國男隊17日在米蘭冬奧 會冰壺循環賽中戰勝美國隊，收穫兩連勝；女子循環賽中，瑞典 隊成為第一支晉級四強的隊伍。

本場比賽，中國男隊仍由四壘徐曉明、三壘費學清、二壘李智超、一壘許靜韜出戰。兩隊戰況膠著，七局過後戰成2:2平。第八局，美國隊四壘最後一投力量過大，被中國隊偷得三分，隨後美國隊後手拿到三分，將比分追平。帶著後手優勢進入第十局，中國隊最後一投雙飛成功再得三分，以8:5戰勝對手。

2025年12月舉行的奧運落選賽中，中國隊曾在爭奪冬奧名額的關鍵戰中不敵美國隊。徐曉明賽後說：「這場勝利獻給我們自己。在奧運賽場上，我們希望證明自己的實力，通過大賽的歷練，也能鍛鍊年輕運動員應對不同局面的能力。」

目前，瑞士隊七戰全勝排名循環賽第一，加拿大隊六勝一負排名第二，均已提前晉級半決賽。中國隊兩勝五負排名第八，捷克隊當日擊敗德國隊獲得首勝，衛冕冠軍瑞典隊則已確定無緣半決賽。

參加了四屆冬奧會的瑞典老將埃丁表示，無緣四強「感覺非常沉重」。談及13日與加拿大隊的衝突，他說：「這裡幾乎所有其他隊伍都感謝我們站出來發聲，這其實是很多隊伍都思考和討論過的問題，只是也許不像我們那樣，在情緒激動時去正面交涉。」

女子循環賽中，瑞典隊六勝一負，成為第一支晉級半決賽的隊伍。瑞士隊當日7:5戰勝韓國隊，美國隊10:3大勝丹麥隊，這兩場比賽的勝者目前都是五勝兩負。義大利隊8:6險勝日本隊，兩隊雙雙排在最後兩位。中國隊當日輪空，仍名列第七。

冰壺男子、女子項目各有10支隊伍參賽，循環賽前四晉級半決賽。18日，中國女隊將先後對陣丹麥隊和瑞典隊，男隊迎戰捷克隊。