我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慕尼黑會議激辯 喜萊莉與捷克副總理交鋒影片爆紅

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

冬奧／谷愛凌：5枚冬奧獎牌 一次比一次難

新華社義大利利維尼奧17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國選手谷愛凌在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子大跳台頒獎儀式。(新華社)
中國選手谷愛凌在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子大跳台頒獎儀式。(新華社)

在16日深夜進行的米蘭冬奧會自由式滑雪女子大跳台比賽摘得銀牌後，谷愛凌已經成為獲得冬奧會獎牌數最多的自由式滑雪項目女子選手。她表示，獲得獎牌的過程一次比一次更難。

當日被問及是否有奪金壓力時，谷愛凌沒有立即做正面回應，而是指出在米蘭冬奧會上奪得兩枚銀牌後，她已憑藉五枚獎牌的總數，創造了紀錄。

「第一次拿到獎牌是改變人生的過程，後面一次比一次難，因為別人對我期待變高了。」她說，「我只能做好自己，希望在高壓力下展現最好的自我。」

當日比賽的銅牌屬於主場作戰的義大利選手弗洛拉·塔巴內利。被問及如何評價這位對手，谷愛凌說：「主場作戰對一個人來說既是機遇也是挑戰，很高興看到這樣的壓力讓她達到新的高度，也讓我在比賽中見證一位巨星的誕生，對她的表現感到驕傲，她本賽季滑得非常好。」

回憶四年前自己在北京主場令人驚豔的兩金一銀戰績，谷愛凌表示：「北京冬奧會，我感覺上億人在看我，那是一段奇妙的經歷，把我推向最高水平。我完成了一個訓練中從未做過的動作，做成了似乎不可能的事，那是非常超現實的時刻。」

谷愛凌說，參加米蘭冬奧會的心態和四年前已有不同：「我覺得北京冬奧會是一場機遇，而參加米蘭冬奧會則是一種榮光甚至『優遇』。如果退役，我餘生可以過得很好，但我沒有。我比以往任何時候都熱愛這項運動，我比以前變得更強大。」

「超越昨天的自己，哪怕只變好一點點，這種感覺會上癮。」她說。

世報陪您半世紀

米蘭冬奧 谷愛凌 北京冬奧

上一則

MLB／賈吉生涯就差冠軍戒 紐郵感嘆偉大球員終究也會老去

下一則

冬奧／速滑男子團體追逐 中國隊贏0.09秒奪銅

延伸閱讀

冬奧／挪威選手奧夫特布羅 北歐兩項再奪1金

冬奧／挪威選手奧夫特布羅 北歐兩項再奪1金
冬奧／性感荷蘭女將奪金牌露內衣 進帳百萬美金

冬奧／性感荷蘭女將奪金牌露內衣 進帳百萬美金
冬奧／張天將大雪中滑雪順利完賽 總排36名寫台灣紀錄

冬奧／張天將大雪中滑雪順利完賽 總排36名寫台灣紀錄
冬奧雙人花滑上演逆轉秀 日本組合首度摘金

冬奧雙人花滑上演逆轉秀 日本組合首度摘金

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

2026-02-13 18:40

超人氣

更多 >
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史