冬奧／谷愛凌：5枚冬奧獎牌 一次比一次難

中國選手谷愛凌在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子大跳台頒獎儀式。(新華社)

在16日深夜進行的米蘭冬奧 會自由式滑雪女子大跳台比賽摘得銀牌後，谷愛凌 已經成為獲得冬奧會獎牌數最多的自由式滑雪項目女子選手。她表示，獲得獎牌的過程一次比一次更難。

當日被問及是否有奪金壓力時，谷愛凌沒有立即做正面回應，而是指出在米蘭冬奧會上奪得兩枚銀牌後，她已憑藉五枚獎牌的總數，創造了紀錄。

「第一次拿到獎牌是改變人生的過程，後面一次比一次難，因為別人對我期待變高了。」她說，「我只能做好自己，希望在高壓力下展現最好的自我。」

當日比賽的銅牌屬於主場作戰的義大利選手弗洛拉·塔巴內利。被問及如何評價這位對手，谷愛凌說：「主場作戰對一個人來說既是機遇也是挑戰，很高興看到這樣的壓力讓她達到新的高度，也讓我在比賽中見證一位巨星的誕生，對她的表現感到驕傲，她本賽季滑得非常好。」

回憶四年前自己在北京主場令人驚豔的兩金一銀戰績，谷愛凌表示：「北京冬奧 會，我感覺上億人在看我，那是一段奇妙的經歷，把我推向最高水平。我完成了一個訓練中從未做過的動作，做成了似乎不可能的事，那是非常超現實的時刻。」

谷愛凌說，參加米蘭冬奧會的心態和四年前已有不同：「我覺得北京冬奧會是一場機遇，而參加米蘭冬奧會則是一種榮光甚至『優遇』。如果退役，我餘生可以過得很好，但我沒有。我比以往任何時候都熱愛這項運動，我比以前變得更強大。」

「超越昨天的自己，哪怕只變好一點點，這種感覺會上癮。」她說。